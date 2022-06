Antonia Dell'Ate nos da la última hora de su batalla legal contra Ana Obregón

MADRID, 14 (CHANCE)

Dispuesta a no dejar pasar las declaraciones de Ana Obregón acusándola de falsificar la denuncia por maltrato que en su día interpuso contra Alessandro Lequio, Antonia Dell'Atte decidía desenterrar el hacha de guerra con la bióloga después de años de cordialidad entre ambas y el pasado mes de febrero presentaba una querella por calumnias contra la presentadora.

Una demanda que era admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona y por la que Ana, en calidad de investigada - lo que anteriormente conocíamos como imputada - se enfrentaba a una posible pena de 6 meses a 2 años de prisión. "Tengo derecho a defenderme de algunas calumnias y después de 31 años por fin saldrán a la luz las mentiras que he tenido que aguantar" declaraba entonces Antonia, confirmando así su querella a la presentadora.

Cuatro meses después nada se sabe de la resolución judicial, aunque como desvela la italiana en su reaparición pública con motivo de una fiesta en Madrid "estamos esperando a lo que diga el juez". Es decir, que por el momento no hay veredicto y no sabemos si Obregón será o no condenada por un delito de injurias.

Asegurando que hace tiempo que decidió "alejarse de todo", Antonia prefiere no hablar sobre la bióloga, aunque sí desliza que ésta no se ha disculpado todavía por sus publicaciones en redes sociales defendiendo a Alessandro Lequio y acusándola de haber falsificado la denuncia por maltrato que interpuso en 1991 contra el italiano: "Creo que la gente que se equivoca tiene que pedir perdón. Os adoro". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

