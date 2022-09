Antonia Dell'Atte asegura que "Dios es grande" cuando le preguntamos si le ha dado el pésame a Ana Obregón

MADRID, 18 (CHANCE)

La relación entre Ana Obregón y Antonia Dell'Atte siempre ha sido bastante distante, conflictiva y extraña para los medios de comunicación, pero lo cierto es que hubo un momento en el que ambas se apoyaron. Fue en 'MasterChef Celebrity' cuando las vimos abrazarse y la actriz le confesaba a su enemiga íntima que su hijo Aless iba mejor en su tratamiento contra el cáncer.

Tras la triste muerte de Aless Lequio, ambas han vivido algún que otro revuelo, sobre todo por defender al hombre que las une: Alessandro Lequio... pero parece que todo está olvidad, ya que no han vuelto a hablar del tema. Nos hemos encontrado este sábado a Antonia en los Premios Escaparate de Sevilla y le hemos preguntado por la pérdida del padre de Ana y lo cierto es que nos ha vuelto a sorprender.

Antonia Dell'Atte responde así al preguntarle si le ha dado el pésame a Ana Obregón o si piensa hacerlo en un futuro: "Que dios os bendiga. Dios es grande y quiere a todo el mundo". Tampoco ha desvelado si se había enterado del fallecimiento de Antonio García: "No, yo tuve accidente y todavía no estoy bien, me estoy recuperando. Estoy fantásticamente bien. Gracias, os adoro, que dios os bendiga".

Una actitud que nos llama la atención porque muestra indiferencia y, lejos de empatizar con la actriz por las pérdidas que ha tenido estos últimos años, parece que no le importa nada. Algo distraída, nos aseguraba que no había leído la invitación de los premios escaparate y por eso no ha cumplido con el código de vestimenta: "Yo me distingo siempre de las demás, ni había leído la invitación, de verdad, me he dado cuenta hoy. Pero te digo la verdad: hay algo de rojo y luego mira le labio".