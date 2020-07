Antonia Dell'Atte: "Clemente no fue invitado al funeral de Aless Lequio, su padre no se lo dijo"

MADRID, 30 (CHANCE)

Antonia Dell'Atte estuvo ayer en Lazos de Sangre y su testimonio no ha dejado indiferente a nadie. Más sincera que nunca y con el corazón en la mano, la invitada habló de su relación con Ana Obregón y del motivo por el que su hijo Clemente no fue al funeral de Aless Lequio. Y es que atrás quedaron esos años en los que presentadora italiana y la actriz estaban metidas de lleno en el barro, parece que los años han favorecido en su relación y ahora tienen una relación cordial.

Sentada y mirando fijamente a Boris Izaguirre, Antonia Dell'Atte confesaba que, tras la muerte de Aless Lequio, había intentado ponerse en contacto con Ana Obregón y Alessandro Lequio mediante el envío de unos mensajes, pero ninguno de los dos le ha respondido.

Además confesaba que ya había perdonado a Ana Obregón por sus malos entendidos del pasado, confesó que el abrazo que se dieron en MasterChef era la demostración de que la guerra había acabado entre ellas. Y es que parece ser que decidió ir al programa para hacer reír a la actriz porque sabía que había tenido una época mala con la enfermedad de su hijo.

Lo que más nos ha sorprendido del testimonio de Antonia es que ha asegurado que Clemente no fue al funeral de Aless Lequio porque nadie se lo dijo: "Clemente no fue invitado, se lo tenía que haber dicho su padre y no se lo dijo". Además, asegura que su hijo pidió que se leyera una carta que había escrito él con su puño y letra y nadie lo hizo.