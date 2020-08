Antonia Dell'Atte despide el verano de la forma más original

MADRID, 31 (CHANCE) A pesar de haber sido un verano muy complicado, Antonia Dell'Atte ha vuelto a sacar su lado más divertido para decirle adiós al mes de agosto. Con la naturalidad y el ingenio que le caracteriza, la italiana ha utilziado su cuenta de Instagram para darle carpetazo al verano definitivamente con un vídeo de lo más original."Hay quienes adquieren la mala costumbre de ser infelices" escribe Antonia en las redes sociales y es que sin lugar a dudas ella es una verdadera experta en sacar el lado positivo a los baches que se presentan en el camino."Si lloras porque no ves el sol, tus lágrimas te impedirán ver las estrellas" añade. Junto a estas reflexiones, Antonia no ha dudado en posar de lo más divertida con pamela y neopreno incluido y es que,como ella misma explica, cuando todo el mundo se desnuda en la playa, ella se viste. Como no podía ser de otra forma, Antonia no se olvida de la mascarilla durante el vídeo y es que sin lugar a dudas se ha convertido en el coplemento estrella de la temporada.

