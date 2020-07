Antonia Dell' Atte: Soy el ave Fénix, renazco de mis cenizas

Antonia Dell' Atte nos lo ha dejado claro: "Soy el ave Fénix, renazco de mis cenizas". Con esta reveladora frase y mucho optimismo, la italiana nos ha contado que se encuentra mucho mejor del accidente que sufrió en la playa con una sombrilla y que le dejó destrozada la mandíbula.

La naturaleza de la modelo a sus 60 años es de una fortaleza sin parangón y ella tiene una clara filosofía de vida: "Cuanto más te caes, más te levantas. Sobre todo, las personas buenas con la verdad, que siempre me ha distinguido". No nos cabe duda de que si algo caracteriza a la exmujer de Alessandro Lequio es la cualidad de no tener pelos en la lengua. Ysin ellos nos ha relatado el largo proceso que supondrá su recuperación total: "entre los tres y seis meses, y luego vendrá esa sonrisa mejor que antes. Amore, ochenta puntos que estoy recuperando. Tengo que recuperar los dientes, así que tendré unos dientes fantásticos". Recordemos que el pasado 7 de julio Antonia, mientras tomaba el sol en la playa, sufrió el impacto de una sombrilla después de que saliera volando a causa del fuerte viento provocándole una importante lesión en la mandíbula, la cual tendrá que ser reconstruida.

Mientras esto se produce, el próximo miércoles podremos verla reaparecer en el programa 'Lazos de sangre' en el que la exmujer de Alessandro Lequio asegura que, después de la máquina de la verdad, habrá una gran verdad.