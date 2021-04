Antonia Dell'Atte, vacunada contra la Covid-19

MADRID, 3 (CHANCE)

Muchas son las personas que esperan ansiosas su turno para ponerse la vacuna contra la Covid-19. Otros sin embargo pueden considerarse unos privilegiados por habérsela puesto ya, como Antonia Dell'Atte, que ha utilizado su perfil en Instagram para confesarle a todos sus seguidores que ya ha sido vacunada contra este virus que nos ha cambiado la vida por completo.

La expareja de Alessandro Lequio ha colgado un vídeo en el que vemos como le ponen la vacuna tan deseada por todos nosotros: "Ayer 2 abril, me he vacunado. Muy sencillo: entrar en la página web de canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19 y si te toca te vacunas y listo!! Yo la llamo "Astra- Seneca" Seneca, como el Filósofo.. todos Filósofos para una vida mejor... lo espero tanto. Además ayer 2 de abril, un día importante para mi, he dado la vida a mi hijo ( hijo di Dios) y AstraSeneca me la devuelve de otra forma! Siii, porqué la Vida es UNA e Yo Amo La VIDA en toda su entereza. Vaccino Anti-COVID-19 fatto".

Una vacuna que ha hecho muy feliz a Antonia Dell'Atte, que como no podía ser de otra manera ha compartido con todos sus seguidores cómo fue ese momento y lo que tienen que hacer para saber si su turno está cerca.