Antonio Banderas cumple 60 años en su mejor momento

MADRID, 10 (CHANCE)

Hoy es un día marcado, en rojo y con mayúsculas, en el calendario de Antonio Banderas. Y es que nuestro malagueño más universal - con permiso de Pablo Picasso - celebra su 60 cumpleaños. Y lo hace en su mejor momento. Os contamos los motivos por los que el actor vivirá hoy su aniversario más feliz.

En primer lugar, el amor. Y es que Antonio está completamente enamorado de Nicole Kimpel, la financiera holandesa a la que conoció en el año 2014, poco después de su separación de Melanie Griffith, y de la que no se ha vuelto a separar. Seis años llevan de estable relación en la que, según ha confesado el actor, no es necesaria una boda puesto que para él Nicole ya es su mujer. Tan sólo la crisis sanitaria motivada por el Covid-19 - que pilló al protagonista de "Átame" en Málaga y a su chica en Ginebra por motivos de trabajo - ha conseguido separarlos. Eso sí, temporalmente, puesto que en cuanto pudo, la empresaria viajó a Málaga, donde hoy celebran el 60 cumpleaños del actor.

En segundo lugar, su hija, Stella del Carmen, de veinticuatro años, con quien Antonio tiene una especial relación. Siempre será la niña de sus ojos, y pese a residir a miles de kilómetros desde que Banderas se estableció en Málaga, no hay distancia que pueda con la conexión padre-hija, que se ven siempre que sus ocupadas agendas se lo permiten.

En tercer lugar, su salud. Y es que después de sufrir un infarto en el año 2017, motivado por el estrés y la sobrecarga de trabajo, el actor empezó a tomarse las cosas con más calma. Echó el freno y aprendió a decir que no a algunos proyectos, superando una adicción al trabajo perjudicial para él. Además, Banderas dejó de fumar y apostó por el deporte. Hoy, se ha convertido en todo un runner y es habitual verlo corriendo por las calles de su Málaga natal.

Por otro lado, y pasando al terreno laboral, el andaluz se ha convertido en uno de los actores más reputados tanto en nuestro país como en Hollywood. A Antonio le siguen lloviendo las ofertas a ambos lados del charco. Una vez alcanzada la madurez, el protagonista de "Two much" puede permitirse el lujo de elegir aquellos proyectos que le llenan, rechazando las películas con las que no se siente cómodo o identificado. Premiado en numerosas ocasiones, recientemente se alzó con el Goya por su papel en "Dolor y Gloria".

A finales del año pasado, además, Banderas cumplió su sueño de crear su propio teatro, el "Soho Caixabank", en su adorada Málaga. Por si eso fuese poco, el actor estrenaba su propio musical, "A Chorus line", que después de triunfar en su ciudad natal iba a realizar una gira por nuestro país, interrumpida por el Covid-19.

Un inesperado contratiempo, que, sin embargo, no ha dado al traste con las ilusiones del actor, que en pleno confinamiento ha creado su propia productora de televisión, "Soho TV", capitaneada por María Casado y en la que ha centrado todos sus esfuerzos durante los últimos meses.

Por último, pero no por ello menos importante, su lugar de residencia. Y es que después de casi treinta años establecido en Estados Unidos, Antonio ha vuelto a vivir en su Málaga natal, en un amplio ático en el centro de la ciudad de sus amores, donde más feliz es.

En definitiva, Antonio Banderas, que un día llegó a Madrid con 19 años y sin apenas dinero en el bolsillo, cumple 60 años en los que ha logrado la mayoría de sus sueños. Desde Chance nos sumamos a la felicitación en esta fecha tan especial para una de nuestras celebrities favoritas.