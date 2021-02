Antonio Banderas y María Casado presentan las novedades de la primera gala "híbrida" de la historia de los Goya

MADRID, 2 (CHANCE)

A un mes para los Premios Goya 2021, Antonio Banderas y María Casado - presentadores de la Gala - y el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, han desvelado algunos de los detalles de la gran noche del cine español, que se celebrará el 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y que, por primera vez, no tendrá una alfombra roja de premiados.

Así, adaptándose a las restricciones impuesta por la pandemia del Covid-19, la Gala tendrá un formato híbrido, con presencia únicamente de los presentadores, los encargados de entregar los "cabezones" y actuaciones musicales. Un varapalo para los amante del cine que esperan la noche de los Goya durante todo el año, pero unas medidas necesarias a las que obliga la crisis sanitaria. Los nominados y los premiados, por su parte, conectarán telemáticamente desde sus casas.

"Estamos trabajando ya con todos los medios te*cnicos para que todos y todas este*n en directo y podamos ver su imagen en el momento en que se desvelan los ganadores de cada categori*a, y tengan la oportunidad de agradecer y celebrar el premio en directo", aseguró Mariano Barroso, que lamentó que "las circunstancias que estamos viviendo nos obligan a celebrar los Goya de esta manera por primera vez en la historia".

Con el objetivo de "proteger al ma*ximo la seguridad de todos y ser ejemplares ante nuestro pu*blico", y también "ofrecer la gala televisiva que espera nuestra audiencia", se prepara una ceremonia muy distinta a ediciones anteriores, unos Goya "excepcionalmente responsables y excepcionalmente cuidadosos". En este sentido, ha explicado que a todos los entregadores y el equipo presente en Málaga se someterán a pruebas PCR y se respetara*n al ma*ximo todas las limitaciones de distanciamiento debidas, mascarillas, etc.

Antonio Banderas, recuperado del resfriado que propició el aplazamiento de la presentación de los detalles de la gala - que iba a tener lugar la semana pasada - ha conquistado una vez más a todos los asistentes con su naturalidad y su simpatía.

Con una sencilla cazadora de cuero negro, y sin poder ocultar su emoción por convertirse en el presentador de los Goya por primera vez, ha señalado que "Hay que saber meterse en las grietas que nos deja la realidad, pero coraje e ilusión toda. A mí me encantaría que la gala de los Goya fuera el pistoletazo de salida de la recuperación anímica de la epidemia". "Tenemos que ser conscientes de que hay que cumplir todos los protocolos, no solo por la seguridad de los que estén presencialmente, sino para enviar un mensaje al público", ha asegurado.

El actor malagueño y María Casado dirigirán, escribirán y presentarán esta ceremonia "elegante y sobria", que contará con actuaciones musicales en directo, entre ellas las de la artista malagueña Vanesa Martín y la cantante barcelonesa Aitana.

En esta 35 edición se pondrá en valor a todos los miembros de la industria del cine, especialmente a los que no están delante de las cámaras, pero que son esenciales para crear las películas. "Quiero que se muestre como somos, todos son imprescindibles, incluso aquellos que no tienen oportunidad de recibir premios. Tengo muchos compañeros que son chóferes, profesionales de cáterings etc. el cine da de comer a muchísimas familias", reivindicó Banderas, mientras que Casado añadió que supondrá "un reconocimiento a los que están detrás y los que están muchísimo más atrás, el público".

Otro de los momentos álgidos de los Goya 2021 será el homenaje al cineasta valenciano, Luis García Berlanga, en el centenario de su nacimiento, que dará inicio al Año Berlanga.

Frente a las dificultades que está suponiendo la situación sanitaria, y que obligan a adaptarse en función de la evolución de la pandemia, los presentadores reiteraron el entusiasmo que supone ponerse al frente de la gran noche del cine español. "Nos sigue haciendo mucha ilusión presentar la gala y precisamente por lo que está pasando lo hace aún más especial. Es un momento para comunicarnos con nuestra gente", aseguraron.