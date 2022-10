Antonio Banderas: "Necesitamos reconocimiento para creer en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo"

MADRID, 25 (CHANCE)

Antonio Banderas acudió anoche, acompañado con Nicole Kimpel, a la XIV edición de la gala de los Premios de Teatro Musical en Madrid. El actor malagueño fue uno de los galardonados por su espectáculo 'Company', algo de lo que su novia no podía estar más orgullosa.

Tras recoger el premio, el artista confesó su agradecimiento de que su esfuerzo de los últimos meses hubiera sido reconocido: "Es un intento que ha sido reconocido y ese reconocimiento se agradece mucho porque lo necesitamos para creer en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo".

Además, no dudó en demostrar su total apoyo a Ana de Armas en su candidatura a los premios Óscar: "Es muy buena actriz y espero que la suerte le acompañe". La protagonista de Blondie es una fuerte candidata a estar nominada como mejor actriz en su última película de Netflix.

Aunque Banderas reconoce que por falta de tiempo no ha visto esta película que tanto está dando que hablar, admite la admiración que siente por el trabajo de la artista: "¿Sabes que no la he visto todavía? No puedo opinar pero soy un fan absoluto de ella".

Por otra parte ha confesado que, a pesar de haber conocido al Rey Carlos III de Inglaterra, no sabe si es admirador de su trabajo: "Lo conocí como príncipe pero no sé si es fan mío".