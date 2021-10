Antonio Banderas presenta 'A chorus Line'

MADRID, 7 (CHANCE)

El actor y director Antonio Banderas ha presentado el musical 'A chorus line' en Madrid, que estará por temporada limitada en el Teatro Calderón desde este viernes 8 de octubre, deseando que el bono cultural recientemente anunciado por el Gobierno "no sea solo un gesto electoral".

Antonio Banderas ha confesado en esta rueda de prensa que: "Este show me hace volver a mis raíces y lo hace en un momento muy especial en mi vida por unas razones físicas y de salud que de repente me abren los ojos y me planteo que es lo que quiero hacer. Te plantas frente a la verdad en un momento de tu vida y en las cosas que realmente son importantes y el teatro salió a flote inmediatamente. Creo que ahora, en nuestros días, tiene muchas más razones de vivir que antes porque estamos viviendo en un mundo en el que parece que las cosas que no están grabadas no existen, donde el selfie y ese ataque narcisista lo lleva todo, estamos todo el día haciéndonos fotos y de repente este arte efímero que solamente permanece en el recuerdo y crece dentro de ti es fabuloso. El que no quede constancia, el que no esté grabado, que lo lleves pegado a tu cuerpo y recuerdes esas pequeñas cosas para mí es algo muy especial, es lo verde del mundo de la interpretación, más que el cine incluso para mí tenía mucho sentido y sigue teniéndolo en estos momentos el subirme al escenario y entre lo que yo haga aquí y se ve ahí no haya distancias, que haya un público al que hagas vibrar y los que hacemos teatro sabemos que cada noche es distinta".

El actor ha asegurado que: "Yo lo que quiero ahora mismo en mi vida es vivir de lo que me gusta hacer. Todas las otras cosas que he hecho en Hollywood etc... eso ya lo he hecho. He estado allí, lo he visitado, me lo he pasado muy bien han pasado muchas cosas que me han permitido hacer lo que estoy haciendo ahora y doy gracias a dios porque haya sucedido de esa manera incluido ese ataque al corazón. Probablemente es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque me enseñó a vivir de una manera mucho más sana y mucho más eficiente".

El actor ha presentado junto a Manuel Bandera y Baayork Lee el musical 'A Chorus Line' en Madrid, resaltando el papel de la co-directora: "Baayork Lee es para los que hemos tenido fortuna de trabajar en Broadway una leyenda. Aquí en España se la está conociendo ahora a través del trabajo que está realizando con nosotros pero allí es una leyenda que recibe regalos como los zapatos que hoy lleva con su nombre porque 'A Chorus Line' se convirtió en uno de esos shows que cambió la historia de los musicales en Broadway y tiene todavía ese halo de modernez que aportó en su momento. Ella no solo fue una de las intérpretes sino que su personaje estaba basado en ella, es su vida. Es muy difícil explicar los valores de ella, lo que sí que recuerdo es las palizas que nos metía todas las mañanas. Tiene una energía quiero ser como ella de mayor, es tremendo y es adorada por todos los miembros de la compañía a pesar de los dolores que pasamos con ella porque nos mete unos entrenamientos a los que tiene que estar sometida la compañía diariamente".

Para Manuel es un sueño hecho realidad interpretar esta obra: "es un sueño. Este regalo que tú me hiciste por el mes de agosto no voy a tener forma de agradecértelo lo suficiente. Para mí son muchas cosas las que se juntan, para los que fuimos bailarines en los años 80 este musical es un emblema porque encontramos un musical que habla de nuestras vidas, de los bailarines, de lo que sentíamos cuando hacíamos una audición, de los problemas que teníamos, de las ilusiones. Yo tuve la suerte de verlo en el monumental en el 85 y desde entonces no volvió a Madrid este musical entonces que Antonio me haya hecho responsable para mí es un sueño. Estar aquí en este teatro tiene un plus porque fue de las primeras veces que me subí en un escenario. Fue con Concha Velasco haciendo 'Mamá, quiero ser artista' y yo era bailarín, y yo veía aquí a Concha Velasco y Paco Valladares como disfrutaban, como se lo pasaban de bien. Solo decía una frase durante la obra y entre cajas veía lo bien que se lo pasan los dos".