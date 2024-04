Antonio Banderas responde a la pregunta más repetida... ¿Ha pensado en la retirada?

MADRID, 23 (CHANCE)

Convertido en el actor español de mayor reconocimiento a nivel internacional, Antonio Banderas no quiso faltar en la II edición de los Premios Talía en los que se reconocen a los rostros más conocidos de las artes escénicas. Siempre con el respaldo de su pareja Nicole Kimpel, el actor volvió a aportar su granito de arena en la profesión y lo hizo reconociendo que la interpretación le ha dado todo: "No me imagino haciendo otra cosa, en distintos campos. A estas alturas ya no, ya con 64 años que cumplo, no me voy a dedicar a jugar al fútbol. Pues no, no me ha ido nada mal".

Completamente entregado a su profesión y a los muchos proyectos profesionales y personales en los que trabaja para llevar el nombre de Málaga por todo el mundo, Antonio reconoció que en algún momento ha pensado en al retirada: "En algún momento lo pensé, Conmigo mismo, cuidado. Pero no, no, yo me moriré con las botas puestas".

Siempre volcado con aquellos que más lo necesitan, el malagueño también dejaba clara su postura ante las víctimas que han denunciado suspustos abusos de poder por parte de Ramón Paso asegurando que el teatro es seguro para las mujeres: "Debería de serlo, pero cualquier profesión. Pueden encontrarse con las mismas seguridades o inseguridades que se pueden encontrar en el teatro, en cualquier tipo de empresa".