Antonio Banderas, una verdadera estrella entre la multitud en su paso por Madrid

MADRID, 18 (CHANCE)

Totalmente inmerso en la preparación de la próxima gala de los Premios Goya que tendrá lugar el 6 de marzo en el Teatro Soho de Málaga, Antonio Banderas ha viajado hasta Madrid para cumplir con algunos compromisos profesionales. Apoyando el teatro en el estreno de 'El Príncipe Constante' en el Teatro de la Comedia en Madrid, el actor salió como una verdadera estrella en medio de la gran multitud que disfrutó del estreno.

Tan amable como siempre y haciendo gala de su gran educación, el malagueño posó pacientemente tanto para los fans como para la prensa y, sin perder la sonrisa, nos ha contado cómo se encuentra en estos momentos y por qué no le acompañaba, en esta ocasión, Nicole Kimpel.

- CHANCE: Bienvenido a Madrid.

- ANTONIO: Muchas gracias.

- CH: Apoyando la cultura, no podías faltar.

- ANTONIO: No porque además hemos contribuido como coproductores de esta producción, hemos contribuido poquito, pero lo suficiente para sentirnos muy orgullosos. La compañía ha funcionado como un reloj esta noche. El texto de Calderón es un texto muy complicado, todos los de Calderón y puede ser una trampa si no se hace bien, se naturaliza y hay unos mensajes bellos.

- CH: Qué bien seguir haciendo teatro.

- ANTONIO: Sí, todos necesitamos en todos los sectores de la sociedad volver a la normalidad, no a la nueva, aunque sea a la antigua, vivimos en una vida anómala, estoy tratando de recuperar la vida normal, todo el mundo está muy agotado ya.

- CH: Con precaución se ha demostrado que los teatros, en el cine no ha habido rebrotes.

- ANTONIO: Hay que hacer las cosas bien y a veces hay que tomar las decisiones duras, pero si no se hace así, no podríamos ofrecer un teatro seguro. En algunos momentos hay que dar un paso atrás, por ejemplo, en la gala de los Goya de este año. Una gala no es lo mismo que una obra de teatro, tenemos unidades móviles, muchos trabajadores metiendo mangueras de electricidad, coros, gente que viene de todos lugares de España donde hay diferentes situaciones de confinamiento, la academia, nosotros no, ha sido la academia la que ha tomado una decisión que yo respeto muchísimo y nos tenemos que ceñir a eso.

- CH: ¿Pasarás muchos días por Madrid?

- ANTONIO: No. Me marcho para Málaga ahora mismo porque tengo mucho trabajo que hacer por allí.

- CH: ¿No te acompaña Nicole?

- ANTONIO: No, Nicole se quedó allí, he venido con la directora y gente del teatro, teníamos que hacer una cosa con Almodóvar y Penélope esta mañana para el new York Times, ver esto y ya me marcho.

- CH: ¿Cómo estás viviendo esta pandemia?

- ANTONIO: Yo ya pasé el Covid, lo pasé en el mes de agosto, gracias a Dios no fue muy duro y la estoy viviendo como todo el mundo, con altos y con bajos, muy preocupado de muchos temas colaterales que va a dejar la pandemia detrás pero también con mucha ilusión a salir hacia adelante.

- CH: Como padre de una adolescente, qué le dirías a los jóvenes que no están respetando las normas. ¿Con ganas de que ese momento llegue?

- ANTONIO: Si. Que tengan un poquito de paciencia, uno lo entiende, todos hemos sido jóvenes, pero si todo va bien y tenemos suerte con las vacunas y sabemos disciplinarnos probablemente dentro de poco podamos hacer fiestas sin tener que pedir permisos.