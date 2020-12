Antonio Canales, emocionado tras recibir la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes

MADRID, 30 (CHANCE)

El Ministerio de Cultura anunciaba ayer por la tarde los galardonados con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de 2020 y Antonio Canales ha sido uno de los premiados - junto a nombres de la talla de Emma Suárez, Sara Baras, Rosario, Antonio Resines o Gustavo Dudamel - por promover la cultura de nuestro país y el arte con su profesión.

Una noticia que el bailaor celebró asistiendo a ver a su gran amigo Rafael Amargo en "Yerma". Pletórico y muy emocionado, Antonio Canales nos ha contado cómo se siente tras ser galardonado con uno de los máximos reconocimientos a los que puede optar un artista en nuestro país.

- CHANCE: Buenas noches Antonio.

- ANTONIO: Que tal, imaginaros, muy emocionado.

- CH: No lo has visto todavía el espectáculo.

- ANTONIO: El espectáculo lo cree junto con Rafa pero esta versión ya es sin mí, además hoy con Blanca que va a debutar es una sorpresa, no lo he visto. Ahora acabo de recibir la noticia de que soy la Medalla de Oro del Premio a Bellas Artes 2020.

- CH: Enhorabuena.

- ANTONIO: Estoy lleno de emoción y de cariño y de amor por la danza que es lo que me importa y poder disfrutar de Yerma que es algo que siento en mi corazón y de mi amigo Rafael, por supuesto.

- CH: Afortunadamente ha podido estar aquí.

- ANTONIO: Ha podido estar aquí, lleva aquí ya un mes. Qué quieres que te cuente, historietas truculentas, no, yo no soy de esas personas, yo vengo a ver a los artistas, a miles de amigos que tengo ahí y al arte, las otras cosas me interesan una verdadera mierda.

- CH: ¿Cómo esperas ver a Blanca?

- ANTONIO: Es una gran artista, Sara Vega lo ha hecho maravilloso, también vendré a verla a ella, Blanca sé que me va a sorprender, es una obra que he hecho el personaje que está haciendo Daniel Navarro y están las luces, la música, esto es algo para disfrutar, sentir el amor, la danza, para despedir un año tremendo. Que haya esperanza y que haya amor, esa es la noticia que hay que dar todos.

- CH: Todo el mundo sale encantado.

- ANTONIO: Todo el mundo, están llenando, yo también estoy en el teatro Príncipe, todos los días llenado, hemos hecho 38 funciones y bueno, el triunfo del arte en verdad es esto, las vidas personales de cada uno es otra cosa. Cuanto menos entremos en eso será mucho mejor.