Antonio Canales, sobre Rafael Amargo: "No le voy a dejar de querer nunca, pase lo que pase"

MADRID, 2 (CHANCE)Antonio Canales, otro de los grandes bailaores de flamenco de este país, ha querido defender públicamente a su amigo íntimo, Rafael Amargo, tras haber sido detenido por una acusación de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, algo que nos dejaba completamente sorprendidos. El artista ha dejado claro que Rafa es amigo suyo desde hace años y le quiere por encima de todo.

Antonio Canales nos ha confesado que se encuentra igual de sorprendido que el resto de España con la detención de su amigo íntimo, Rafael Amargo: "Es un shock. Ayer terminamos nuestro ensayo y a las 23:20 mi móvil empezó a echar fuego, la familia de él, mis hijos, me he llevado dos meses a su lado, hemos creado yerma. Terminé mi contrato con él hace diez días. Dejamos todo preparado para que debutaran en la latina, buscamos un elenco... A él lo conozco desde que era pequeño, a mi Rafa, es mi niño, entonces de repente ese golpe... es que yo estoy tan sorprendido, imagínate. En estos últimos meses no he estado tan cerca de él como otras veces, porque se estaba mudando a Madrid. Pero me he entregado mucho más a él como artista. Hemos vivido estos meses muy unidos, no he notado nada, de verdad".

En cuanto a si conocía a la pareja del bailaor, asegura que: "Es que yo no la conocía, cuando han detenido a más gente yo no sé, claro la impotencia de hoy con su madre, Antonia, que le adoro, su madre que padece del corazón. Imagínate, la miel se me ha vuelto agria".

Y es que, él no se ha dado cuenta de los problemas económicos de su amigo: "Yo no puedo tener esa queja porque yo con mi manager yo fui cobrando cada gala como anticipado como estaba hecho el contrato, mis dietas, mis hoteles. Me gustaría estar con él diez minutos para decirle 'rafa cuéntame' porque cómo puedo estar dos meses a tu lado y no poder sentir nada. Yo le decía 'te veo cansado, pero estás en tú mejor momento' y de repente esta sorpresa, pues chico de verdad... mi corazón lo tengo partido. Tengo la misma sorpresa que tiene ahora mismo toda España, me encantaría poderle abrazar y decirle que le quiero, que ánimo y para adelante".

Lo único que tiene claro Antonio Canales es que no va a dejar de quererlo pase lo que pase: "Es que yo no le voy a dejar de querer nunca, cómo le voy a dejar de querer si le quiero desde que era niño, mi Rafa, mi niño, yo lo quiero a él y quiero que esto se aclare".