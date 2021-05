Antonio Canales sobre su relación con Fidel: "Todo lo que cuenta Rocío no es cierto"

MADRID, 3 (CHANCE)

Antonio Canales se despide de 'Supervivientes' agradecido por la gran experiencia vital que ha vivido en Honduras y reconociendo que estos días en el reality le han cambiado su forma de ver la vida. "La felicidad y la alegría caben en el hueco de una manita. Ese niño que nunca pudo disfrutar del mar, que tenía pánico... que 'Supervivientes' haya hecho que me tire del helicóptero, que haya pescado, me siento un héroe" reconoce muy agradecido a la experiencia.Si tiene que elegir a uno de sus compañeros como el peor concursante de esta edición, Canales comenta: "Albalá lleva tres semanas y no se ha puesto moreno, no le he visto partir un coco. Lo digo con la boca grande, Albalá no es mejor superviviente que yo aunque yo esté aquí". Muy sincero sobre con quién de la isla tendría una noche 'romántica', Antonio reconoce pidiendo que no se le malinterprete: "Melyssa es alguien que me atrapa mucho, ella tiene algo y podría vivir una noche loca con ella" sentencia.

ANTONIO CANALES EXPLICA SU RELACIÓN CON FIDEL ALBIAC

Tras haber explicado durante su concurso que él no tiene ninguna relacicón de amistad y fraternidad con Fidel Albiac, el concursante descubre la gran polémica que se ha creado en España por sus palabras negando al marido de Rocío Carrasco: "Hay cosas que se salen de contexto, ni yo soy un traidor ni he mentido en ningún momento". Tras escuchar el episodio de Rocío Carrasco en el que explica la relación de su marido y al artista, Canales explica: "Se pueden sentar conmigo Fidel y Rocío, que digan cuantas veces ha dormido Fidel en mi casa, ninguna. Esa es la única verdad, a mi Olga no me ha manipulado, con Antonio David he hablado una vez en mi vida. Mi posición es la verdad, no defender a ninguno de los causantes. Yo soy Antonio Canales por encima de todo, no voy a echar mierda a estos asuntos pero sí voy a decir mi verdad".Cuando su defensora en plató, Mónica, le explica a Canales que la familia sí que ha confirmado que Fidel estuvo durmiendo en su domicilio varios días, Canales rectifica: "Mi mujer y las personas que servicio que tengo en casa, que eran más de diez, pudieron ofrecerle a Fidel que durmiera en mi casa mientras Rocío estaba ingresada pero yo no estaba en casa, estaba de gira". Muy molesto por aquellos que le han tachado de crear un complot junto a Olga, Antonio asegura que la mujer de Antonio David Flores nunca le ha hablado de su poblemática familiar y mucho menos ha pactado nada con ella.