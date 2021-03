Antonio Carrasco, tío de Rocío, apuesta por la discreción en el sufrimiento de su sobrina

MADRID, 29 (CHANCE)

Aunque la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha provocado un aluvión de opiniones sobre el verdadero calvario que ha vivido Rocío Carrasco durante años, todavía hay familiares que prefiere mantenerse al margen de todo este revuelo y no emitir ningún juicio de valor.Este ha sido el caso del hermano de Pedro Carrasco, tío de Rocío, que prefiere seguir adelante con su vida alejado del gran revuelo mediático que protagoniza su familia en las últimas semanas. "A todos los compañeros les he dicho lo mismo. No quiero intervenir ni participar en nada. Lo siento" ha sentenciado Antonio Carrasco ante las preguntas de la prensa.Intentando no participar de este complicado enfrentamiento familiar en el que los principales perjudicados están siendo Rocío y David Flores, el tío de Rocío Carrasco prefiere ser discreto tras el revelador documental de su sobrina en el que está recordando detalladamente el verdadero sufrimiento que lleva viviendo desde que conoció al padre de sus hijos.