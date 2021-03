Antonio David da su opinión sobre la participación de su mujer en 'Supervivientes'

MADRID, 16 (CHANCE)

Tras la última confirmación de Olga Moreno como concursante de 'Supervivientes', ha sido su marido Antonio David Flores el que ha dado su opinión al respecto en el programa de 'Sálvame'. Confesando que está "muy tranquilo" con el paso de su mujer por Honduras, el ex Guardia Civil no tiene miedo por la posible coincidencia de su mujer con alguna de sus supuestas amantes en la isla ya que Olga no ha vetado a nadie.En medio de un momento muy delicado para el matrimonio en el que ambos han reconocido que su relación no pasa por el mejor momento, Olga ha decidido poner tierra de por medio para disfurtar de una experiencia de supervivencia única en la que ya pudimos ver a la propia Rocío Flores. Aunque Antonio David confiesa que ya le habían ofrecido la participación a Olga en otras ediciones, no ha sido hasta este 2021 cunado la empresaria malagueña ha decidido dar el paso de entrar a formar parte de la lista de concursantes de uno de los realities más duros de la televisión.Confirmando que será él el que la defienda en plató, Antonio David no descarta que también su hija Rocío vuelva a la televisión para defender a Olga en algunos programas debido a la maravillosa relación que mantienen ambas. Dejando claro que confía ciegamente en su mujer y en la fortaleza que le caracteriza para afrontar una experiencia así, Antonio David cree que será buena concursante porque tiene la cabeza "muy centrada".

