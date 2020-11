Antonio David le declara la guerra a Lydia Lozano en 'Sálvame'

MADRID, 5 (CHANCE)

Hay colaboradores de televisión que saben a lo que se exponen y otros que solamente lo recuerdan cuando pasan por malos momentos. Antonio David ha tenido ayer y hoy unas tardes muy complicadas en Sálvame y es que se ha tenido que enfrentar a preguntas incómodas con tal de ganar dinero. La dirección del programa le proponía a Lydia Lozano que propusiese 7 preguntas complicadas para su compañero y esta obedecía, de las cuales 5 se seleccionaron.

Ayer, Antonio David tuvo que soportar que se le preguntara si era cierto que le había dado dinero a sus padres de la exclusiva del primer embarazo de Rocío Carrasco para que nadie se enterara de que la había cobrado... Esta cuestión molestó muchísimo al colaborador y pedía la cabeza de la colaboradora por haber metido a sus padres en esto...

Claro, a estos nos referimos cuando decimos que a veces se les olvidan de que están allí por haberse convertido en personajes públicos. En este caso, Antonio David ha logrado tener su sitio en Sálvame porque lleva una carrera muy larga en los platós demostrando que tiene tablas en el medio, pero ¡atención! que no se le olvide de que son muchas las exclusivas que ha hecho hablado de su vida privada.

Tampoco se le puede olvidar que está sentado en 'Quiero dinero' porque ha aceptado que el programa le someta a preguntas 'fuertes' con tal de ganar dinero, por lo que no entendemos por qué le duele tanto que Lydia propusiera esa pregunta.

En cambio, hoy, sus compañeros le han parado los pies. La organización le preguntaba si era cierto que durante su relación con Rocío Carrasco visitaba sitios de lucecitas, algo que le ha molestado muchísimo y que le ha llevado a amenazar a Lydia Lozano... advirtiéndola que de que mañana hablará él sobre gente cercana a ella que va también a esos sitios.

Enseguida, los compañeros le han parado los pies haciéndole entender que Lydia solamente ha hecho algo que le ha pedido el programa, además, luego el programa ha dado el visto bueno a esas preguntas y él, por último, ha aceptado recibirlas... por lo que no entienden su cabreo. Además, le han aconsejado que con la gente de la colaboradora no se metiera, con ella sí, pero con personas anónimas no.

Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre entre los dos colaboradores que hace años gozaban de una muy buena relación de amistad y que ahora todo se ha ido al garete.