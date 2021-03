Antonio David desvela cómo se encuentra su hija tras el trailer de la serie-documental de su madre

MADRID, 17 (CHANCE)

Antonio David ha aparecido esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' y lo cierto es que su rostro refleja bastante nerviosismo, aunque él asegura lo contrario. El colaborador de televisión le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que después del programa de ayer habló con la dirección para saber el contenido de la serie-documental de Rocío Carrasco.

Esta mañana, el colaborador ha tenido dos reuniones con sus abogados y después ha tenido que ir al notario a hacer gestiones, por eso no sabía si podría llegar a tiempo al programa, pero al final ahí le tenemos, frente la cámara.

Su conversación con Jorge Javier Vázquez no ha sido de lo más agradable ya que el presentador ha entrado al plató confesando que ya había visto el primer capítulo de esta serie que va a causar un antes y un después en la historia de España... algo que no le sentaba muy bien al colaborador y que éste le terminaba diciendo: "¿Por qué siempre has apoyado a Rociíto?".

El presentador ha dejado claro que no es que haya apoyado a Rocío Carrasco, sino que su versión era muy esperada... pero de nada le ha servido al colaborador ya que le ha acusado de tener la versión que las Campos, algo que ha molestado bastante a Jorge y le ha dicho: "Por ahí no vayas".

Lo que sí que ha querido decir Antonio David es que le encanta la actitud que está teniendo su hija con los medios de comunicación porque atiende a todos, eso sí, asegura que no está bien, pero no por tener miedo, sino porque está dolida y decepcionada porque igual escucha algo de su madre que le hacen daño.