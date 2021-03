Antonio David se enfrenta a las primeras palabras de Rocío Carrasco

MADRID, 17 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez ha hablado esta tarde con Antonio David y lo cierto es que el presentador, después de haber visto el primer capítulo, está convencido de que esto va a causar un antes y un después en la visión que tenemos de esta historia y además, asegura que se va a servir la guerra mediática.

Antonio David sin embargo le dejaba entrever a Jorge que Rocío Carrasco ha hecho esto por dinero y no de forma gratuita, a lo que el presentador le respondía: "Estás intentado quitar veracidad al testimonio diciendo que ha cobrado, eres un trilero" y terminaba reflexionando: "Esta docu-serie para empezar, no te va a ir bien, y con esta actitud que ya te conocemos, te va a ir peor".

Lo peor ha venido cuando Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Antonio David: "Estoy confirmando todo lo que he visto en el capítulo cero" y ha asegurado que: "Una persona que ha estado presente en todas las grabaciones, su frase es 'Ahora entiendo que esté sola'".

El programa 'Sálvame Diario' ha emitido las primeras palabras de Rocío Carrasco en la serie-documental y han sido las siguientes: "Para renacer hay que morir, como el ave fénix, quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan, alas de oro, de luz y rocío".

Antonio David ha asegurado que: "Mis hijos conocen perfectamente quiénes son sus padres y las parejas de sus padres, perfectamente" y ha dejado claro que Carrasco hace esto porque por la vía legal no ha conseguido hundirle: "Rocío se ha puesto el mundo por montera en muchas ocasiones, si tiramos de hemeroteca. En mi opinión es la última forma de disparar el último cañonazo, por la vía legal ya lo ha hecho y no le han dado la razón. Yo creo que el fin de ella, desde el año 2000, ha sido destruirme. Es el último cañonazo que tiene, ha agotado la vía penal, la vía civil y lo que le queda es la vía mediática, pero los jueves no le han dado la razón ni civil, ni penalmente".