Antonio David Flores, abatido y nervioso tras las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Momentos complicados para Antonio David Flores, al que se le acumulan los problemas y los disgustos. A los titulares que ha acaparado tras su separación de Olga Moreno por su polémica relación con Marta Riesco - con la que no tenemos claro si ha roto o si continúan su historia de amor en la 'clandestinidad' - se unen las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco sobre el padre de sus hijos, advirtiendo que se acerca una tsunami que promete dejar tocado de muerte al ex guardia civil.

Y es que tal y como ha adelantado la hija de Rocío Jurado, existen 48 documentos en los que la artista narra, en primera persona y de manera descarnada, su sufrimiento y sus vivencias con Antonio David y será este viernes cuando vean la luz y descubramos qué opinaba 'La más grande' del malagueño, que en los últimos años ha mantenido que su suegra estaba feliz de que fuese él quien cuidara de sus nietos Rocío y David.

Más fuerte que nunca, Rocío no ha dudado en tachar en su visita al plató de 'AR' a su exmarido de "psicópata" y retarle a que la demande - algo que no ha hecho a pesar de llamarle directamente "maltratador" y acusarle de ejercer "violencia vicaria" sobre sus hijos - "para cerrar esta historia de una vez pero en un juzgado, no en un plató de televisión".

Unas declaraciones que demuestran que la hija de Rocío Jurado va a por todas contra él para 'desenmascararlo' definitivamente y que ponen de nuevo a Antonio David en el foco de la noticia. Intentando continuar con su vida a la espera de que se descubran los documentos privados de la chipionera narrando sus vivencias con él, el padre de Rocío Flores ha reaparecido en Málaga, en el domicilio conyugal que todavía comparte con Olga.

Abatido, preocupado y visiblemente nervioso, Antonio David ha evitado pronunciarse acerca de las declaraciones de Rocío sobre él y sobre sus hijos. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!