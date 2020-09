Antonio David Flores confiesa que "Rociíto no tiene nada que ver con la chica de la que me enamoré. No la conozco"

MADRID, 11 (CHANCE)

Antonio David Flores ha acudido esta mañana al despacho de sus abogados para estudiar detenidamente la demanda de 120.000 euros que le ha interpuesto Rocío Carrasco por manifestar en el año 2016 que no la consideraba buena madre al no haber invitado a sus hijos Rocío y David a la presentación de un sello conmemorativo homenaje a Rocío Jurado. Tras la reunión con sus letrados, el colaborador ha atendido al "Programa de Ana Rosa" y ha contestado a todas las polémicas que le rodean.

Antonio David ha confesado que cree que está siendo víctima de un complot por parte de una mano negra que le quiere hacer daño: "Me parece curioso que durante esta ultima semana tengamos coincidencias como la portada de Borrego, que salga esta chica ahora... me hace pensar que es demasiada coincidencia que haya tantos frentes en mi contra y se provoque esa campaña de acoso y derribo contra mi. Hay una persona que mueve los hilos y el resto son marionetas que están funcionando a su antojo. Y tampoco creo que sea Rocío Carrasco la que provoque que en una semana se provoquen tantos frentes".

El colaborador ha admitido que su hija Rocío "está afectada, molesta, pero está fuerte" con las declaraciones de Carmen Borrego asegurando que Rocío Carrasco jamás la perdonará, pero sí que ha hecho una petición a la prensa: "ella no quiere entrar en nada de esta historia. Pide por favor que se la deje a un lado. No tiene intencion de hablar de estos asuntos".

Muy tajante cuando se le ha comentado que quizás si su hija no hubiese participado en "Supervivientes" seguiría disfrutando de su ansiada invisibilidad mediática, Antonio David ha asegurado que "cuando ella no había participado había comentarios por parte de compañeros en los pasillos que no hablaban bien de ella. Y si de mi casa no salía absolutamente nada, quizás salía de la otra casa, pregunto".

Acerca de Isabel Dávila, la mujer que asegura que mantuvieron una relación en el año 2010 con la que habría sido infiel a Olga, el malagueño confiesa que tiene una conversación pendiente con su mujer, a la que dará las debidas explicaciones: "el problema es que llevo una semana en Madrid trabajando y son conversaciones que son necesarias tenerlas en casa, hablarlas. Son explicaciones que hay que dar en persona. Se donde estoy trabajando y como funciona este negocio y ahora mismo es lo que toca. Estamos todos tranquilos y tengo mi casa y los cimientos de mi casa bien asegurados desde hace muchos años y lo vamos demostrando día a día".

Aunque asegura que lo que cuenta Isabel es falso, Antonio David no va a denunciarla porque "ahora tengo una preocupación más importante, que es una demanda de Rociíto que me pide 120.000 euros de hace 4 años. Se ha acordado de aquello ahora y me pone la demanda". "Es una vía lícita de terminar ganando dinero utilizando la vía civil en los juzgados intentando justificar su derecho al honor y a la intimidad", ha comentado. Además, el ex marido de Rocío Carrasco cree que "no tiene un buen abogado que la asesore bien" puesto que no ha ganado ni una de las demandas que le ha puesto.

Muy duro con Carmen Borrego, el colaborador mantiene que "si soy amigo de Rociíto lo último que haría sería poner en mi boca palabras de ella. Esa traición a una amiga por ganar dinero me parece algo sucio y que tenía que estar moralmente condenado".

"Yo a Rocío despues de separarme no la conozco. No tiene nada que ver con la chica de la que yo me enamoré, la chica que tenía ese cariño a su familia. Es absolutamente irreconocible por mi parte", ha confesado cuando le han preguntado si creía que Carmen Borrego expresaba el parecer de Rocío Carrasco.

Eso sí, pese a que su hija Rocío "no va a hablar nada de su madre y es una premisa que ha tenido muy clara desde el principio", él continuará su guerra con las Campos: "Cuando atacan a lo que más quieres no me queda otra que hacerles frente. Han tocado lo que me duele e igual se han equivocado de enemigo".