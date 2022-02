Antonio David Flores, el el despacho de sus abogados tras confirmarse su ruptura con Marta Riesco

El ex de Rocío Carrasco, de nuevo en Madrid y completamente ajeno al estreno de "Montealto: regreso a la casa"

MADRID, 2 (CHANCE)

En el punto de mira desde que se confirmó su relación con Marta Riesco tras anunciar su separación de Olga Moreno el pasado mes de octubre, Antonio David Flores vuelve a acaparar buena parte de la actualidad rosa este miércoles, ya que la revista Semana lleva a su portada la ruptura definitiva del ex guardia civil y la reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Al parecer, la decisión de acabar definitivamente con su noviazgo se tomó hace tan solo unos días - cada uno tiene sus motivos - y la expareja ya no mantiene ningún tipo de contacto. Por un lado, el padre de Rocío Flores no perdonaría la buena relación de Marta con sus enemigos de 'Sálvame', mientras la periodista reprocharía a Antonio David su cobardía a la hora de romper con Olga, de quien por el momento no tiene intención de separarse formalmente.

Además, la reportera, superada por la presión mediática y las críticas que ha recibido tras hacerse pública su relación con el excolaborador, lleva de baja laboral una semana y su novio, lejos de apoyarla en estos duros momentos, se dejaba ver de lo más relajado con sus hijos en Málaga, llegando al domicilio que todavía comparte con Olga.

Unos días en familia que han llegado a su fin, ya que hemos pillado a Antonio David acudiendo al despacho de su abogado. Muy serio, y después de estallar contra la prensa hace unos días - por el presunto acoso al que se ve sometido - el exguardia civil se ha mostrado parco en palabras y ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su ruptura con Marta Riesco.

Un silencio que ha continuado cuando le hemos preguntado por el estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, "Montealto: regreso a la casa" en la que se van a mostrar las cartas de amor que enviaba a la hija de Rocío Jurado durante los inicios de su noviazgo, un tema sobre el que ha preferido no pronunciarse, dejando en el aire si tomará medidas legales contra la madre de sus hijos.

Como no podía ser de otra manera, también hemos preguntado a Antonio David por los motivos para no formalizar su separación de Olga Moreno, que estaría recibiendo presiones por parte de su familia para divorciarse y romper todo vínculo que todavía tiene con él. Una información sobre la que el exguardia civil, mucho más comedido que en su última aparición, tampoco quiere comentar. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!