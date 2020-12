Antonio David Flores desvela si su hijo recibió una llamada de su madre, Rocío Carrasco, por su cumpleaños

MADRID, 16 (CHANCE)

David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, acaba de cumplir 22 años. Una fecha de lo más especial que el joven, muy tímido y alejado del foco mediático, celebró con una íntima comida familiar en la que no faltaron unos regalos de lo más originales y mucho cariño tanto de su padre como de la mujer de éste, Olga Moreno - a la que el cumpleañero quiere como una madre - además de su hermana Rocío, la persona a la que probablemente esté más unido.

Antonio David, emocionado, nos contaba cómo iban a celebrar el cumpleaños de David y presumía de su hijo: "El tío es un hombre. Ya va para arriba y estoy muy orgulloso de él". "Ahora estaremos en casa y ya sabéis que el número es reducido, haremos una tartita y le cantaremos el cumpleaños feliz", ha señalado.

En cuanto a los regalos, el colaborador nos ha contado que a "David le gusta mucho lo de la música, le he traído un micrófono con un pen drive y tal que puede grabarse y seguro que le hará ilusión. A disfrutarlo". El regalo más especial hubiese sido la llamada de su madre, Rocío Carrasco, con quien el joven no se habla - al igual que su hermana Rocío - desde hace siete años. Sin embargo, parece que con la llegada de los 22 años tampoco se habría producido: "No sé, tengo que subir a casa y enterarme un poco, poco os puedo contar. Son muchos años los que han pasado pero la esperanza nunca se pierde". Y es que, como Antonio David confiesa, "a mi hijo le gustaría" (que llamase su madre) "Le haría mucha ilusión la verdad".

David, sin realizar declaraciones a la prensa manteniendo su anonimato, visitó durante el día de su cumpleaños la tienda de ropa que Olga tiene en Málaga, demostrando la conexión especial que existe entre ellos. La mujer de Antonio David, cuando el protagonista del día se había ido ya a casa, desvelaba que este año "nos quedamos en casita" y que el joven tendría "muchísimos regalos porque este año se ha portado demasiado bien".