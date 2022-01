Antonio David Flores: "Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación"

MADRID, 12 (CHANCE)

En medio del revuelo mediático que se ha creado por la nueva relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, el ex Guardia Civil ha decidido dejar constancia del momento personal que está viviendo al lado de la reportera de televisión. "Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar de mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí sino por otras personas que puedan verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción" comienza diciendo en el comunicado."Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo" deja claro asegurando que la relación con la madre e su hija Lola es maravillosa a pesar de todo lo sucedido. Siempre del lado de su hija Rocío, Antonio David pido por favor que la dejen en paz ya que la joven está viviendo un momento especialmente complicado por la situación familiar: "Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí"."Y ahora sí, es el momento de hablar de mí. Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación. En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se difundan o publiquen informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos" sentencia el ex colaborador de televisión confirmando oficialmente su historia de amor con Marta después de los rumores que se han ido sucediendo al respecto durante estos meses.