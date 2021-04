Antonio David Flores y Olga Moreno, el teatro que hicieron en el hospital con Rocío Carrasco

MADRID, 28 (CHANCE)

Estamos ante una nueva entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que nos hemos quedado alucinados con el relato de Rocío Carrasco sobre lo que ocurrió en la Clínica Quirón de Málaga cuando su hijo, David Flores, fue ingresado unas Navidades por una neumonía.

Siempre se ha contado que Rocío Carrasco llegó siete días tarde al hospital donde estaba ingresado su hijo, pero no fue así y es que la protagonista de este documental ha llevado la documentación de la factura del hotel donde se quedaron. Esas Navidades los niños le pidieron a su madre pasar las fechas señaladas con su padre y ella accede, lo extraño empieza a suceder cuando el día 25 de diciembre no recibe ninguna llamada.

Después de días intentando hablar con sus hijos, consigue hablar con Rocío Flores y esta le coge el teléfono y le cuenta que su hermano está ingresado por una neumonía. En ese momento: "Cogemos el coche y llegamos ese mismo día 30 de madrugada, abrimos la puerta y yo la escena que veo es una escena dantesca, veo a un niño más largo que un trinquete en una cama de un hospital lleno de sueros y a una tía igual que yo metida en la cama con el niño, era Olga. Y cuando entro dio un brinco y se tiró encima de Fidel a darle besos. Veo a mi enano, le empiezo a dar besos y él me mira y me dice 'yo sabía que tú venías, ves Olga, como mi madre si venía que me habíais dicho todos que no iba a venir, yo sabía que tú venías con el Fidelito'".

Lo más fuerte ha venido cuando Carrasco ha contado lo que sucedió cuando Antonio David entró en la habitación: "A los tres minutos se abre esa puerta y el padre se asoma y ve que estamos Fidel y yo y no dice ni pio y se mete en el baño y se tira vomitando en el baño 20 minutos de reloj, no sé qué le entraría por el cuerpo. Salió y lo primero que hace es venirse para mí a darme dos besos, me quite y le dije buenas noches, a Fidel se lanzó para darle un abrazo y le dio palmaditas en la espalda. Lo que se ha contado de que Fidel se quita del medio es mentira, vomita porque no tiene cojones. Yo me quedo con el niño y se me dice que mejor mañana, me voy al hotel, me ducho, me acuesto y hasta el día 7 de enero estoy en el hospital. La actitud de toda esa familia es maravillosa, su mujer fumaba con nosotros, esa que ahora va de madre coraje, eso es mentira".

Parece que Antonio David y Olga Moreno tuvieron una actitud de lo más cariñosa con los allí presentes y todo lo que había contado él en los platós de televisión se había disipado... pero ¡atención! porque entonces se produjo otra escena surrealista:

"Hay un día que al niño se lo llevan para hacerle una prueba y nos quedamos en la habitación el padre, la mujer, Fidel y yo y les digo lo que me estaba pasando con rocío. Les pido auxilio, imbécil de mí, pensando que podía quedar el mínimo de sentido común y a todo lo que yo narraba él me decía 'yo no puedo creerme lo que me estás contando' y cuando termino esa conversación, digo 'lo único que os pido es que no vendáis delante de mi hija que no se lo contéis a la niña'. Le digo a Olga que me llame y que nos pongamos de acuerdo cuando pase algo en la casa, tragándome todo lo que ya tenía tragado. Y la niña se termina yendo conmigo, el padre le grita a la niña".