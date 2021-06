Antonio David Flores prefiere no recordar todo lo que vio en el documental de Rocío Carrasco

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras su retiro mediático de las últimas semanas en las que se ha hablado mucho sobre cuál será el próximo paso de Antonio David Flroes tras el final del documental de Rocío Carrasco y la posible preparación de una segunda parte, el es Guardia Civil deja claro que por el momento este tema lo están llevando sus abogados.Intentando mantenerse en silencio a pesar de todo lo que se está diciendo sobre él y su faceta como padre, Antonio David Flores prefiere refugiarse en Málaga donde recibe el cariño de sus hijos y de sus amigos más cercanos en estos difíciles momentos en los que su vida profesional pasa por su peor momento. "Todo está en manos de Iván, mi abogado" respondía durante su paso por Madrid en las últimas horas cuando le preguntaban por su situación judicial.Consciente de todo lo que Rocío Carrasco ha contado sobre él y sus hijos en los diferentes capítulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Antonio David prefiere seguir sin dar más explicaciones sobre lo sucedido: "He visto todos los capítulos, no te preocupes, gracias por recordármelo". Con muchas incógnitas sobre su futuro y el de sus hijos en el aire, el ex colaborador de televisión no quiere seguir alimentando este fuego que parece no tener fin en la familia: "Tengo pocos que deciros, la verdad. Os entiendo pero entenderme a mí".