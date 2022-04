Antonio David Flores rompe su silencio

MADRID, 15 (CHANCE)

Antonio David Flores lleva desaparecido desde que Marta Riesco decidiese romper con él públicamente desde el plató de 'Ya son las ocho'. El que fuera colaborador de televisión lleva mucho tiempo sin hablar, pero lo cierto es que nos encantaría saber cómo está en estos momentos y sobre todo, si tiene pensado reconciliarse con la reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Hemos podido hablar con él y se ha mostrado de lo más tajante, a la pregunta sobre cómo está nos ha respondido: "Buenos días, estoy muy bien" y también se ha mostrado molesto por nuestra presencia en su casa: "Lleváis nueve días en la puerta de mi casa, no es normal, ni en Semana Santa me dejáis. Me vais a hacer preguntas, no voy a responder"

Ante las preguntas de los medios de comunicación, el padre de Rocío Flores se muestra muy enfadado y no responde absolutamente a nada: "No me sienta mal que me preguntéis, pero de la misma forma me gustaría contestaros con preguntas. Yo entiendo que a ti te siente mal que no te conteste, pero lo que quiero es haceros preguntas sobre este tema".

Antonio se despide de la prensa de lo más amable, pero sin respondernos si tiene pensado reconciliarse con Marta Riesco o por el contrario va a tender puentes con su exmujer, Olga Moreno: "Os mando un beso y buenos días".