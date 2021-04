Antonio David Flores sale al paso tras las últimas acusaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

A poco más de 24 horas del séptimo capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' - en el que Rocío Carrasco abordará el fallecimiento de Rocío Jurado en 2006 tras no superar un cáncer de páncreas contra el que luchó con uñas y dientes durante casi dos años - Antonio David Flores ha salido al paso de las últimas informaciones que le señalan como el autor de grabaciones comprometidas de la tonadillera y José Ortega Cano en su casa de La Moraleja.

Sin poder ocultar sus nervios en los momentos más complicados de su vida, pero confesando que no tiene miedo de lo que pueda contar su exmujer en su serie documental, Antonio David ha desmentido que le preguntase a su hija Rocío qué pasaría con los pisos de Miami de su abuela tras su muerte - como ha asegurado Rocío Carrasco - y ha confesado que si no habla es por orden de su abogado, Iván Hernández, que en los próximos días tomará medidas legales contra aquellos que han injuriado y vulnerado el honor del excolaborador

- CHANCE: Antonio, buenas tardes.

- ANTONIO DAVID: ¿Qué tal? Buenos días.

- CH: ¿Cómo te encuentras?

- ANTONIO DAVID: Muy bien

- CH: ¿Qué te parece toda la documentación que está saliendo en 'El Mundo'? Contradice muchas de las cosas que estamos viendo en el documental, simplemente eso.

- ANTONIO DAVID: Prefiero no hacer ninguna declaración.

- CH: ¿Por qué?

- ANTONIO DAVID: Porque tengo las instrucciones de mi abogado.

- CH: ¿Y qué instrucciones te ha dicho de seguir?

- ANTONIO DAVID: Y nada, entonces pues estamos en esas, ¿vale?

- CH: Entendemos que vas a tomar acciones legales.

- ANTONIO DAVID: Sí, claro. Ya lo anuncié hace unos días, sí.

- CH: ¿Tenéis miedo a lo que se pueda ver mañana en el séptimo capítulo?

- ANTONIO DAVID: ¿Miedo a qué? No, miedo ninguno.

- CH: Te noto preocupado, cosa que me parece normal.

- ANTONIO DAVID: Bueno, es normal, ¿no? Muchas cosas las que se están contando, pero nada más, aquí estamos.

- CH: ¿Tú recuerdas en algún momento decirle a tu hija algo de unas propiedades de Rocío Jurado en Miami?

- ANTONIO DAVID: No, no voy a hacer ninguna declaración sobre el asuntasunto. No voy a hacer ninguna declaración.

- CH: Entiendo que así es tu forma de desmentirlo.

- ANTONIO DAVID: Sí, si te vale esa, perfecto.

- CH: ¿Cómo están tus hijos?

- ANTONIO DAVID: Bien, ahí van.

- CH: Y de las grabaciones que se están hablando, parece ser que tú ponías grabaciones en la casa de La Moraleja de Rocío Jurado. ¿Qué te parece todo lo que está saliendo respecto a ese tema? Tenías una capacidad y un don para grabar todo y que no te escapara nada*

- ANTONIO DAVID: ¿Eso quién lo ha dicho? Muy bien* Estupendo, ya lo veremos.

- CH: ¿Hablarás? ¿Escucharemos tu versión o tendremos que esperar a seguir leyendo en 'El Mundo'?

- ANTONIO DAVID: Si es que no sé, no sé*

- CH: ¿Y Olga? ¿Cómo la estás viendo?

- ANTONIO DAVID: Bien, muy bien. Espero que siga así.