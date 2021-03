Antonio David Flores, en shock tras saber que Rocío Carrasco contará toda la verdad en una serie documental

MADRID, 16 (CHANCE)

Antonio David Flores, al igual que el resto de la prensa del corazón de nuestro país, se queda en shock ante el anuncio de la nueva serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Después de más de 25 años de silencio absoluto, la hija de Rocío Jurado ha decidido contar su verdad y hablar sobre algunos de los episodios más dolorosos de su vida."No me lo puedo creer chaval" decía Antonio David Flores entre dientes al ver el comienzo del trailer de esta serie documental que se ha grabado en el más absoluto silencio entre la profesión.Tras la reacción de muchos de sus compañeros que pudieron ver el trailer antes que él, Antonio David se muestra visiblemente emocionado y reconoce: "Como se ha tornado la tarde, estabamos haciendo quinielas, felicito a mis compañeros porque ninguno de ellos me ha hecho ninguna mirada que yo pudiera intuir que la cosa fuera de mi familia".Cambiando su semblante con el paso de lo minutos, el padre de los hijos de Rocío Carrasco se protege ante lo que se podría ver en este documental: "¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han padago mucho por contar la verdad para seguir viva o para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque no quiero equivocarme pero se avecina tormenta, sabía que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro".Intentando conocer más detalles sobre este esperado documental en el que previsiblemente Rocío contará los verdadeos motivos por los que no tiene relación con sus hijos Rocío y David, el colaborador le pregunta al director: "Solamente voy a habcer una pregunta, ¿Esto está grabado entero ya? ¿Está hecho un paquete completo?" una pregunta que David Valldeperas no pudo contestar.

