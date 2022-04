Antonio David guarda silencio ante las declaraciones de Marta Riesco

MADRID, 20 (CHANCE)

No te puedo decir si la ruptura es definitiva, el tiempo lo dirá. Como dice mi abuela 'si es pa tí ni aunque te quites, y si no es pa tí ni aunque te pongas'. Si es para mí hará ver que es para mí" éstas han sido las palabras de Marta Riesco esta mañana en 'El programa de Ana Rosa'. Con ellas confesaba que ha estado aislada toda la semana pasada por recomendación médica tras sufrir un ataque de ansiedad debido a su exposición pública.

Hoy hemos visto a Antonio David y las preguntas no podían ser de otro tema que no fuera su ruptura con Marta Riesco, de lo que no ha querido hablar. El que fuera colaborador de la cadena se ha limitado a guardar silencio y no ha contestado a nada de lo que se le ha preguntado.

Y es que tras las declaraciones de Marta esta mañana, se sobreentiende que Antonio está molesto con ella por haber hecho público ciertos aspectos de su relación que no querían que saliese a la luz. Sin hacer ningún comentario, el padre de Rocío Flores saludaba sonriente a uno de los reporteros que estaban en su persecución, mostrando su mejor cara. Tanto es así que cuando se sube en el coche para marcharse se despide de él de forma cariñosa: "Jorge cuídate, me alegro mucho de verte".

Al resto de periodistas, Antonio les dedicaba estas palabras: "Chicos buenos días, que os vaya bien". Si hay algo por lo que siempre se ha caracterizado él y su hija es por lo diplomáticos que son con los medios de comunicación, ya que aunque no respondan a las preguntas, siempre son de lo más respetuosos con los periodistas a la hora de atenderlos.