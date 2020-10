Antonio David ha pensado, alguna vez, divorciarse de Olga Moreno

MADRID, 30 (CHANCE)

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

Kopérnica no deja de sorprendernos y es que Antonio David sigue jugando en Quiero dinero y ha respondido a una pregunta que, aunque intuíamos la respuesta, nos ha dejado muy sorprendidos. Jorge Javier Vázquez le preguntaba al colaborador si había pensado divorciarse de su mujer y este confesaba que sí. Aunque hayan sido muchos los encontronazos que haya tenido con la madre de su hija, lo cierto es que la unión y el amor que ambos se tienen está por encima de todo y durante estos años han demostrado que juntos están mejor, por eso nos ha sorprendido mucho su respuesta.

Lo cierto es que Antonio David no ha tenido tiempo de justificar la respuesta, pero sí que ha explicado que lo pensó hace años, cuando pasó momentos muy complicados con su mujer. No sabemos cuáles fueron esos problemas, pero tenemos que tener en cuenta que no solo ha tenido crisis sentimentales con ella, sino situaciones muy difíciles en los juzgados por las demandas de su exmujer.

Recordemos también, que Antonio David ha hablado públicamente de una infidelidad que cometió cuando empezaba su relación con Olga Moreno, por lo que no sabemos si también se llegó a pensar el divorcio, tiempo después por alguna tercera persona o, por el contrario, porque la situación económica que tenía encima era demasiado complicada y no quería perjudicar a su mujer. Tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber a qué se refería.