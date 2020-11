Antonio David habla, por primera vez, sobre la relación entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado

MADRID, 7 (CHANCE)

Siempre se ha hablado de una mala relación entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado porque nunca las vimos en el mismo escenario cantando, cosa que con otros artistas sí. A pesar de todas estas habladurías, la madre de Kiko Rivera ha hablado públicamente en muchas ocasiones y ha confesado que tenía una muy buena relación con ella, incluso que se llamaban muchos días por teléfono para hablar. Ahora, 14 años después de la muerte de la más grande, este tema vuelve a la parrilla mediática y ha sido Antonio David quien nos ha sacado de dudas.

"Se ha vendido que había una buena relación, pero en realidad había una rivalidad profesional y que eso impedía que tuvieran una buena relación personal" nos ha confesado sobre la relación que existía entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado.

Como bien sabemos, el colaborador de Sálvame está viviendo unos días muy complicados en el programa tras someterse a varias preguntas incómodas en la sección 'Quiero dinero'. Este malestar ha provocado enfrentamientos con algunos de sus compañeros, como por ejemplo el que ha tenido con Lydia Lozano: "La verdad es que yo esta tarde he intentado tender un puente pero por parte de ella no hay mucha intención. No sé si al final el orgullo que tiene, el sentido del protagonismo, no lo entiendo. Yo a esta Lydia no la conocía antes".

También han resucitado fantasmas del pasado, como Cristina, una joven que le acusa de vender la exclusiva del primer embarazo con Rocío Carrasco: "Esto lo tendrá que demostrar en un juzgado. Cuando vendió la noticia del embarazo, nos traicionó, y se marchó de casa y dejamos la relación con ella. Ella no sabe absolutamente nada de nuestras vidas".