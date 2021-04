Antonio David, su primera reacción ante el episodio seis de Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

Este miércoles se emitió el episodio seis de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y lo cierto es que su testimonio sigue siendo sobrecogedor. Las primeras reacciones de Antonio David la hemos vivido hoy y ¡atención! porque nos ha asegurado que no tiene nada qué decir porque no ha visto el último episodio que ha protagonizado su expareja.

"Hola, buenos días" decía un Antonio David que llegaba a su casa de lo más simpático en coche y bajaba la ventanilla de su coche para atender a la prensa. Al preguntarle por cómo se encontraba, nos confiesa que: "Todo bien, perfecto, gracias".

Le hemos preguntado por cómo cree que está Olga Moreno en Honduras y nos ha contestado muy tajante: "No lo sé, ¿tú lo sabes?". Tendremos que esperar a esta noche para saber cómo se encuentra la concursante y para saber qué es lo que ha dicho de Antonio David y de los hijos de este en los primeros días de reality.

En cuanto a qué le ha parecido el documental que se emitió este miércoles, Antonio David nos ha dejado claro que no lo vio, ya que parece ser le era más importante dormir, que ver el relato de su exmujer: "No lo vi, la verdad, no te voy a engañar, dormí pronto".