Antonio David y Rocío Flores, más unidos que nunca ante la inminente reaparición de Rocío Carrasco

MADRID, 20 (CHANCE)

Demostrando que entre ellos sigue habiendo una maravillosa relación a pesar de todo lo que se está diciendo en el documental de Rocío Carrasco, Antonio David Flores fue el encargado de recoger a su hija Rocío en la estación del Ave de Málaga a su regreso de Madrid después de varios días en la capital cumpliendo con sus compromisos laborales. Lejos de esconderse, el ex Guardia Civil recibió a su hija con una gran sonrisa y un cariñoso abrazo que, sin necesidad de palabras, evidencia la unión que hay entre padre e hija en el momento más complicado de sus vidas.

Fundiéndose en un tierno abrazo, Antonio David y Rocío Flores se besaron sin importarles la presencia de la prensa, como muestra de cariño después de varios días sin verse en los que la joven se ha estrenado como colaboradora de televisión y ha hablado por primera vez, destrozada, de cómo se encuentra tras el estreno de la docuserie de su madre. Reconociendo en su llegada que había echado mucho de menos a su hermano David y su novio Manuel, la nieta de Rocío Jurado regaló a su padre la mejor de sus sonrisas en su esperado reencuentro.

El vídeo del día Sanidad recibe un nuevo envío de vacunas de Pfizer

Como si nada de lo que Rocío Carrasco está contando en su documental les hubiera afectado, ambos presumieron de buena sintonía incluso bromeando sobre el peso de la maleta de la joven para la que no había hueco en el maletero del coche. Tras estrenarse como colaboradora de televisión habiendo dejado claro que ella no es la defensora oficial de Olga Moreno en 'Supervivientes', la joven prefiere no contestar a las acusaciones que su madre ha vertido sobre ella en el documental.

A pesar de las duras críticas recibidas, Antonio David aún sigue teniendo gente que le apoya y una muestra de ello fueron las personas que se acercaron hasta la estación para poder fotografiarse con él. "Estamos contigo" le llegó a decir una de las personas que presenció el encuentro entre padre e hija.

¡Dale al play y no te pierdas el tierno y cariñoso reencuentro entre Rocío Flores y su padre en uno de los momentos más delicados de sus vidas, que afrontan tan unidos como siempre e intentando poner al mal tiempo buena cara!