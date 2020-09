Antonio David sale en defensa de su hija, Rocío Flores, y acusa a Teresa Campos de provocarles

MADRID, 1 (CHANCE)

Antonio David Flores ha vuelto al trabajo después de guardar la cuarentena obligada por precaución tras el positivo en Covid-19 de Marta López. Guerrero y, sobre todo, muy claro, el malagueño ensalza la figura de Rocío Jurado, confiesa qué le ha parecido el "Hormigas Blancas" sobre la chipionera y nos cuenta si a su hija Rocío y a Gloria Camila les ha gustado el reportaje. Además, el ex de Rocío Carrasco defiende el matrimonio de Ortega Cano y La más grande y dispara contra María Teresa Campos, a la que acusa de provocarle como llevan muchos años haciéndolo.

- CHANCE: Tarde emocionante y movida.

- ANTONIO DAVID: Tarde emocionante porque el reportaje de Hormigas Blancas es digno de ello, de emoción, de admiración, era un documental que se ha hecho muy emotivo dónde se ha hecho un repaso de la profesión de Rocío Jurado, de su vida, de lo grande que ha sido como artista y de lo generosa que ha sido con su familia y con los suyos. Yo creo que sí, que evidentemente ha sido emocionante.

- CH: ¿Te faltó algo, omitirías algo?

- ANTONIO DAVID: No, el tiempo del programa es el que es, en la época sí que hubo un Hormigas Blancas que fueron dos capítulos, igual ahí sí que se puede ver mucho más contenido. Como está el Hormigas de hace unos años, ahí la gente que quiera saber más puede verlo. Poca objeción, ha sido un programa muy bonito dónde se recuerda su memoria y yo encantado y mi familia encantado de verla.

- CH: Ha habido críticos de la familia, Rosa Benito echó en falta más protagonismo del resto de sus hijos. ¿Compartes esa misma opinión?

- ANTONIO DAVID: Sí, lo que dice Rosa Benito es cierto, no solamente hay una hija, hay otros dos hijos más y que por los motivos que te cuento, el programa dura lo que dura, tampoco han podido extenderse mucho más. Hubiese sido bonito saber un poco más de ellos, que se les hubiera nombrado, que hubiesen tenido más presencia, también Ortega Cano* es lo que creo que a ella le hubiese gustado.

- CH: ¿Has podido hablar con Gloria de esto?

- ANTONIO DAVID: He hablado con Gloria esta tarde y a ella le ha encantado, le ha encontrado que se hable de su madre de esa manera pero es cierto que igual ha echado en falta algunas cosas que se han pasado por encima y que hubiese gustado que hubiesen tenido más presencia también otras personas. Eso es lo que ha echado en falta pero sabe cómo es su madre y le ha gustado porque la gente joven puede descubrir a una Rocío Jurado nueva, lo grande que era, la voz que tenía, la gran artista que era tanto cantando como en el mundo del cine y que bueno, de eso está orgullosa de tener la madre que tiene.

- CH: Parece que Ortega le hizo sufrir, crees que recordar tantos años atrás le haya tocado un poco.

- ANTONIO DAVID: Al final creo que se habla demasiado y se habla con muy mala intención. Pienso que si realmente hubieran atravesado un bache en esa relación como para tener motivos para separase, se hubiera separado, ¿no? Tan simple, tan fácil o tan complicado como eso. Si no llegó el momento de separase igual es porque no se llegó a esa mala relación que algunos quieren ir vendiendo. Está claro que en cualquier matrimonio hay problemas y hay baches y hay momentos más delicados que otros pero de ahí a que no se separa de ella porque termina cayendo enferma me parece cruel y malintencionado por la gente que quiere vender eso. Que quede eso en el aire es feo, igual puede estar molesto pero no he hablado con él.

- CH: La frase de la matriarca del clan Campos que dice, "espero que se haga justicia por Rocío Carrasco".

- ANTONIO DAVID: No me gusta que me provoquen.

- CH: Lo entiendes como una provocación.

- ANTONIO DAVID: Al final cuando te provocan qué haces, tienes que entrar a defenderte, yo llevo defendiéndome muchos años. Lo bonito de esto es recordar a Rocío Jurado y evitar la polémica. Ya está. Hay que darle la importancia justa.

- CH: Dicen que tu hija podría dedicarse a esto de la crónica social.

- ANTONIO DAVID: Creo que deberíamos dejar a la gente joven aparte, habría que hacer las cosas un poquito mejor, nadie es ejemplo de nada.

- CH: Ha llamado mucho la atención las lágrimas pidiendo perdón, no quiso intervenir.

- ANTONIO DAVID: Al final Rocío ha entrado por teléfono y lo ha dejado claro. Ella cada vez que se le hace una llamada de teléfono para hablar de la familia ella busca evitar tener una conversación con nadie porque no quiere entrar y lo remite a su representante sin ningún tipo de mala intención ni que la gente llegue a pensar otro tipo de cosas.

- CH: Tú como padre dices que igual tu hija se equivocó.

- ANTONIO DAVID: Desde pequeña siempre les he dicho a mis hijos que cuando las cosas no se hacen bien, no se hacen bien. Me mantendré así durante toda mi vida. Si te equivocas y te equivocas por tu inexperiencia, por tu juventud, por intentar evitar hablar de algo que igual te provoca dolor, se llama, se rectifica, se explican las cosas y quedas como lo que es, una niña extraordinaria y una niña que no quiere entrar en este tipo de cosas. Ella ya habló, aclaró su situación, igual que se mire un poquito la espalda alguna que otra familia que hay por ahí. Ya está.

- CH: Hay personas que deciden no pertenecer a este mundo y viceversa.

- ANTONIO DAVID: Cada persona está en su derecho de hacer lo que quiera cuando quiera, cada uno marca el límite de lo que quiere o no quiere cruzar. Es absolutamente respetable que ella en ese monto no quisiera entrar en una conversación para hablar de su abuela pero fue lo que le dije, has perdido la oportunidad de hablar de ella.

- CH: De lo bonito que vivieron.

- ANTONIO DAVID: Claro y de lo que le ha parecido el reportaje, de los recuerdos que puedas tener y de engrandecer la figura de tu abuela. Es su abuela, mejor que ella no hay nadie que pueda hablar de su abuela y en primera persona.