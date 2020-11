Antonio Escámez desvela cuándo verán la luz la cinta de Isabel Pantoja hablando mal de Paquirri

MADRID, 29 (CHANCE)

El viernes en el tercer especial de Cantora Silvia Pantoja nos habló de hechos que sucedieron hace 37 años que no se habían hablado públicamente, pero lo que de verdad nos dejó con la boca abierta fue el testimonio de Antonio Escámez, hijo de uno de los albaceas del testamento de Paquirri y del que fuera administrador de Cantora.

Antonio Escámez confesó que había oído la famosa cinta que Paquirri guardaba bajo llave en la que Isabel Pantoja hablaba mal del torero con otra mujer. Además, aseguró que esa cinta está en su poder, la ha guardado toda su vida porque era su padre quien la protegió en el momento que falleció Paquirri.

Ahora, solo queda saber cuándo saldrá a la luz esa famosa cinta y ¡atención! porque Antonio Escámez nos ha desvelado qué tiene que ocurrir para que eso pase: "La cinta me hace falta para defenderme, por propia iniciativa o por dinero te garantizo que no" y aclara que el contenido no es la infidelidad de Isabel con una mujer: "Esa cinta no va por ahí. Va en línea de lo que comenté ayer, una cinta que a él le molestó porque ella no habla bien de él y ahí lo dejo".

El hijo del que fuera albacea de Paquirri mantiene que no ha criticado a Isabel Pantoja, solo ha defendido su versión de los hechos: "Yo en contra de ella no he dicho nada que no sea mi propia experiencia, la experiencia de mi padre, no he ido en contra de ella simplemente he relatado los hecho según mi versión. Punto y pelota. No veo por qué va a ir contra mí, pero yo me defenderé como pueda". Además, brinda toda su ayuda a Kiko Rivera: "Le he ofrecido mi ayuda porque la documentación que tengo y le haga falta la va a tener a su disposición sin problema ninguno".