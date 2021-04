Antonio, el hermano de Pedro Carrasco, muestra su apoyo incondicional a Rociíto tras sus últimas revelaciones

MADRID, 8 (CHANCE)

Rocío Carrasco continúa contando 'su' verdad en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y, muy emocionada en el capítulo que pudimos ver hace tan sólo unas horas confesaba la verdad del supuesto distanciamiento que tenía con Pedro Carrasco cuando el exboxeador fallecía inesperadamente en el año 2001.

Negando que no se hablase con su progenitor en los últimos tiempos y cargando tintas contra su viuda, Raquel Mosquera, Rociíto confesaba que las cosas no se habían hecho bien tras la muerte de su padre, con el que tenía una unión tan especial que una parte de ella se fue a la vez que el recordado boxeador.

A pesar de que la joven no mantiene relación con ningún miembro de su familia materna, sí que cuenta con el apoyo incondicional de Antonio, hermano de Pedro Carrasco y que ejerció de padrino en la boda de Rocío con Fidel Albiac.

Hemos preguntado a Antonio y a su mujer, Maribel, qué les han parecido las declaraciones de su sobrina sobre su padre y sobre Raquel Mosquera pero, intentando mantenerse al margen de la polémica, el hermano del boxeador prefiere no confesar su opinión pero si algo deja claro es su apoyo incondicional a Rociíto.

Maribel, hablando por su marido, confisa que "no vamos a decir nada más que Antonio Carrasco, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos estamos con Rocío Carrasco. El resto... os agradecemos muchísimo que estéis aquí y nos vais a perdonar".

Sin querer hablar de la relación que Rocío tenía con Pedro Carrasco - pero asegurando que si su sobrina dice que tenía relación con su padre cuando este murió "yo no lo pongo en duda en ningún momento" - Antonio asegura que "no es que pase o no pase" (de hablar), pero añade que "no quiero decir nada porque prefiero mantenerme al margen. Ya te hemos dicho que estamos con ella a muerte y nada más".

