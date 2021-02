Antonio Rivera, hermano de Paquirri, al margen de la venta de Cantora

MADRID, 24 (CHANCE)

Cantora es la única finca que queda de las que Paquirri dejó a su familia en herencia, pero esto podría cambiar pronto, ya que tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera han comenzado a negociar la posible venta de la joya de la corona del malogrado torero.

En los últimos días hemos conocido que hay varios empresarios interesados en Cantora y tanto la tonadillera como su hijo estarían escuchando ofertas para desprenderse de la finca y solucionar sus problemas económicos a la vez que rompen el único vínculo que todavía les une, puesto que su relación está completamente rota hace meses.

Hemos preguntado a Antonio Rivera, hermano de Paquirri, sobre la posible venta de Cantora. Muy discreto y al margen del foco mediático en el que se han situado otros miembros de su familia como su hermana Teresa o su sobrino, José Antonio Canales Rivera, el empresario guarda silencio.

Muy serio, el cuñado de Isabel Pantoja no entra a valorar ni la venta de la finca ni tampoco el enfrentamiento que la tonadillera tiene con su hijo Kiko, dejando claro que es una guerra que no le pertenece y sobre la que no va a pronunciarse.