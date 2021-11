Antonio Rivera responde a Canales Rivera tras acusarlo de quedarse con parte de la herencia de Paquirri

MADRID, 10 (CHANCE)

Tras su controvertido paso por 'La casa de los secretos' José Antonio Canales Rivera se ha enfrentado a las últimas polémicas sometiéndose al temido 'polideluxe'. Como no podía ser de otra manera, alguna de las preguntas del polígrafo estaban relacionadas con su tío Antonio Rivera - con quien tiene una relación de lo más tensa - y, para sorpresa de todos, el colaborador descubría que el hermano de Paquirri se habría quedado con parte de la herencia del malogrado torero que no le correspondía, y que es algo que sabía el resto de la familia, como su madre, Teresa Rivera, y su tío 'Riverita'.

Unas acusaciones a las que Antonio Rivera ha respondido ante nuestros micrófonos, asegurando no haberse enterado "de nada" de lo que su sobrino ha dicho sobre él en 'Sábado Deluxe', pero dejando claro que no le preocupa que le haya culpado de haberse quedado con parte de la herencia de Paquirri. "Todo llegara en su debido momento, y tranquilidad, aquí no pasa nada", ha asegurado con una media sonrisa, sin dar la réplica a José Antonio Canales porque "llegará su momento y cada cual está en su sitio y punto".

Admitiendo que no se esperaba estas declaraciones de su sobrino, Antonio Rivera confiesa que tiene "la conciencia muy tranquila" y niega otra de las afirmaciones de Canales, que también contó que su tío solo visitó a su abuelo 5 veces en diez años pese a estar muy enfermo: "Bueno, ahí está la madrina Isabel que le puede preguntar las veces que he estado ahí ¿vale?".

Sin dar su opinión personal sobre si cree que Canales tiene envidia de sus primos Francisco y Cayetano Rivera porque es algo "que no sabe", Antonio no quiere ni oír hablar de la presunta infidelidad de Isabel Pantoja a Paquirri con una mujer. "En ese tema no quiero ni entrar" ha zanjado, sin explicar el por qué de su rotundidad con lo que su hermana Teresa - con la que hace tiempo que no habla pero con quien tiene esperanza de solucinar sus diferencias - desveló recientemente.