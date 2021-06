Antonio Romero (Los del Río)vacunado y contando los días para decir adiós a la mascarilla

MADRID, 20 (CHANCE)Sin su alter ego, Rafael Ruiz con el que forma el dúo 'Los del Río', Antonio Romero ha dado el pistoletazo de salida a su normalidad post pandémica. Vacunado y contando los días para decir adiós a la mascarilla, el popular cantante disfrutó, en una clara muestra a la cultura taurina, de una tarde de toros en compañía de unos amigos. Antonio, inseparable de su compañero y amigo Rafael tanto dentro como fuera de los escenarios, disculpó su ausencia en esta cita en el coso de Utrera, en cuyo cartel figuraba Alfonso Cadaval, hijo de César Cadaval, integrante del dúo de humoristas Los Morancos, con el que Antonio mantiene una bonita amistad.

Charlamos con Antonio Romero en primera persona y esto fue lo que nos dijo:

CHANCE: Hoy ha venido solo...

Atonio Romero: Sí, Rafael no ha podido venir, tenía pintores en Chiclana en la playa y se ha tenido que quedar allí. Vamos a ver a estos chavales y que les salga una corrida bonita y disfrutemos.

CH: ¿Apoyando al mundo del toro?

A.R: Es lo más que tenemos en este país nosotros, son los toros. Este invento es de este país que es lo mejor del mundo y los toros también.

CH: ¿Está ya vacunado?

A.R: Vengo vacunado y tengo todo. Ya pasé el covid al principio de todo, no me tuvierron que ingresar, no tuve problemas afotunadamente.

CH: En unos días adiós a las mascarillas...

A.R: Sí, contando los días.