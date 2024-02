Antonio Tejado se deshacía en elogios hablando de su tía la última vez públicamente

MADRID, 11 (CHANCE)

Antonio Tejado fue detenido el pasado viernes en el marco de una operación contra una organización dedicada a robar en casas de la comarca del Aljarafe. Al menos ocho personas fueron arrestadas en distintos puntos de Sevilla y pasarán a disposición judicial este lunes en los juzgados del Prado de San Sebastián.

Se investiga si dicha organización está detrás del robo que en la casa de María del Monte -tía de Antonio Tejado- y del que también sufrió el futbolista Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación. Todo un escándalo que ha provocado un revuelo mediático sin precedentes y que ha causado un gran dolor a la artista.

Desde Europa Press hemos rescatado las últimas declaraciones públicas de Antonio, hace dos años, cuando nos confesaba que estaba "Bien, muy bien, tranquilo, gracias a Dios, no le puedo pedir más a la vida. Estoy bien" tras dejar la televisión.

También nos hablaba de su tía, María del Monte, asegurándonos que "está genial" tras la publicación de su último disco: "Si, si es un disco muy bonito, muy íntimo, ella se lo merecía, está hecho con mucho cariño, hecho a su manera como ella lo quería hacer, y creo que va a estar genial. Invito a la gente que lo disfrute, que es una maravilla".

Antonio nos desvelaba que "ella está bien" después de las duras pérdidas a las que tuvo que enfrentarse: "Bueno ha sido un año muy duro con lo de mi papá y mi tío Ahora va a hacer un año Intentamos seguir poco a poco, adelante, recordar los momentos vividos con los seres queridos, con mucho cariño y sobre todo enfocándonos en lo que nos queda. Tengo a mis dos hijos, a mi madre".

Por último, el sobrino de la artista nos confesaba que tenía el corazón ocupado: "Sí, sí, estoy con una chica, muy cómodo, muy tranquilo, muy bien" y que no pensaba pisar más los platós de televisión donde tantas veces se ha dejado ver para hablar de sus temas personales: "No, no, la tele para vosotros".