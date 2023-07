Anuar Beno nos confiesa cómo van los preparativos de la boda de su hermano e Isa Pantoja

MADRID, 15 (CHANCE)

Por su hubiéramos tenido poco con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, después de verano tenemos dos enlaces matrimoniales que van a dar mucho que hablar: por un lado el de Kiko Hernández con Fran Antón y, por otro, el de Isa Pantoja y Asraf Beno... este último se llevará a cabo después de varios intentos por parte de los novios.

Europa Press ha hablado con Anuar Beno sobre esta boda y nos ha confirmado que ya falta poco para que Isa y Asraf sellen su amor... tanto que ya están inmersos en los preparativos: "Preparando la boda, porque el tiempo corre. Queda na y menos".

Anuar está muy orgulloso del papel de Isa como defensora de su hermano porque se ha dejado la piel en todos los platós de televisión a los que ha ido y siempre que ha tenido oportunidad se lo ha agradecido públicamente: "Le ha defendido súper bien y ha estado a tope siempre que ha podido, cuando le han atacado ha dado la cara y eso es de valorar. Súper contento".

Después de confesar en el 'Deluxe' que quería que Jorge Javier Vázquez fuese su padrino de bodas, Anuar nos ha confesado que le parece maravillosa la decisión, aunque no sabe si Isabel Pantoja irá o no: "Por mi maravilloso, súper contento ya sabe Jorge Javier que le tengo un aprecio increíble y por mi contentísimo, seguro que nos lo pasamos súper bien. No tengo ni idea si vendrán o no vendrán y de su situación".

A lo largo de estos años en los que Isa y Asraf han hablado abiertamente sobre su boda, siempre se ha especulado con la asistencia o no de la tonadillera. Recordemos que al bautizo del hijo de la joven no acudió y que desde hace ya varios años lleva encerrada en Cantora debido a todas las polémicas familiares que ha protagonizado... así que tendremos que esperar para ver si finalmente decide estar presente en el día más importante en la vida de su hija.