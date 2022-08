Anuar Beno nos da la última hora sobre Nacho Palau: "Ha recibido su segunda sesión de quimioterapia"

MADRID, 26 (CHANCE)

Delicados momentos para Nacho Palau, que este jueves ha anunciado en sus redes sociales que padece un cáncer pulmonar. Optimista, el ex de Miguel Bosé ha confesado que tiene ganas de vivir y de superar esta enfermedad, cuyo tratamiento ya ha comenzado.

Una noticia que nunca le hubiese gustado dar y tras la que ha recibido el apoyo de miles de seguidores, además del cariño y las fuerzas de sus compañeros en 'Supervivientes'; Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Yulen Pereira, Ignacio de Borbón, Marta Peñate, Ana Luque, Anuar Beno, Charo Vega... todos han dejado a un lado las diferencias que pudieron tener durante el reality con Nacho para inundar sus redes sociales de mensajes dedicados al valenciano, convencidos de que va a ganar esta batalla.

Horas después de que Palau hiciese pública su grave enfermedad, Anuar Beno ha asistido al estreno de la nueva entrega de 'Tadeo Jones' y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre el durísimo varapalo que ha sufrido su compañero: "No es una noticia agradable para nadie, e independientemente de los rifirrafes que hemos tenido, tiene buen fondo* sé que está pasando por un momento muy complicado pero va a salir de ésta".

"He intentado hablar con él pero no lo he conseguido. Nos va informando Christian y por lo que tengo entendido ha recibido su segunda quimio" nos ha contado, convencido de que Nacho "va a sacar fuerzas de donde no las hay y seguro que sale de esto". "Es muy fuerte y tiene la fuerza de sus hijos" añade.