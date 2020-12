Anuar Beno se pronuncia sobre la posible infidelidad de Isa Pantoja a su hermano Asraf

MADRID, 10 (CHANCE)

La supuesta infidelidad de Isa Pantoja a Asraf con Kiko Jiménez y Efrén Reyero en el baño de una discoteca en abril del pasado año sigue dando mucho que hablar. Mientras el modelo permanece con su todavía prometida y ajeno a esta noticia bomba en La casa fuerte, su hermano Anuar Beno se pronuncia por primera vez sobre esta deslealtad que, de confirmarse, podría dar al traste con los planes de boda e incluso con la relación de Chabelita y el marroquí.

- Buenos días Anuar, ¿cómo estás?

- Hola, muy bien

- Te quiero preguntar por todo lo que se comentó ayer sobre...

- El supuesto trío ¿no?

- Sí, tú lo has dicho.

- Espero que no sea cierto

- ¿Tú que crees? Porque hay mucha gente que dice que lo ha visto

- Sospechas hay, sospechas hay

- ¿Tú no crees que sea cierto? Hay muchos indicios

- Como haberle respondido a mí hermano. No lo sé, no voy a poner la mano en el fuego por nada de momento hasta que no salgan pruebas o algo.

- ¿Pero qué tipo de pruebas además de la gente que ha estado relacionada con ello? ¿Qué Isa lo confirmara?

- Efectivamente

- ¿Tú crees que lo confirmaría?

- No. Así que ya veremos

- ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo los ves?

- Si es cierto, a mi hermano no le va a sentar bien y a mí tampoco.

- ¿Hablarías con el principalmente?

- Por supuestísimo. Ya sacaré más información. Indagaré. Hablaré con los que estuvieron y a ver si puedo sacar información

- ¿Conoces a Kiko?

- Sí.

- ¿Has hablado con él?

- No, no he hablado con él, pero si he hablado con María Jesús y más gente que estuvo ahí. Intentaré recabar información.

- ¿No crees que sea algo que se hayan podido inventar para ir en contra de Isa y Asraf?

- No, no creo.

- ¿Tú como ver a Efrén? Tu hermano está ahí súper picado...

- Efrén también un poco sinvergüencilla ¿no? Acaba de entrar y ya jugar su papeleta. Es que a mi ir a decir que te has enrollado con alguien sinceramente no me gusta, ya independientemente de quien sea. Ve a por lo que vayas a ser y haz tu concurso, no vayas diciendo yo he hecho esto con esta* Deja mucho que desear. ¡Y me voy ya!

- ¿Te gustaría que te dejaran 5 minutos para hablar con tu hermano?

- Es lo que te digo, hasta que no tenga información de confirmarlo al 100% y decir aquí ha habido tema que te quemas...

- ¿Todas las críticas que ha recibido tu hermano respecto a su actitud con Isa como lo habéis llevado? ¿Ya un poco más calmados?

- Sí, ya mejor. Al final se ha dado cuenta de que no lo ha hecho bien y bueno, estas dos últimas semanas le estoy viendo bastante bien.

- Tú hermano ha sido un paño de lágrimas para ella respecto a su familia.

- Al final lo que mejor le ha venido es mi hermano que le ha dado una estabilidad. Está estudiando, están viviendo juntos y está más junta con su familia que nunca.

- ¿Tú hermano te hablaba de Cantora cuando iba?

- No, no, no mucho