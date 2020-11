Anuar, hermano de Asraf Beno, sale en su defensa tras las críticas por su comportamiento con Isa Pantoja

MADRID, 12 (CHANCE)

La participación de Isa Pantoja y Asraf Beno en "La casa fuerte" está dando mucho que hablar. Y es que, además de las palabras del marroquí sobre Isabel Pantoja - posicionándose con Kiko en la guerra materno-filial y asegurando que no quiere saber nada de esa familia - también se ha cuestionado el tipo de relación que mantiene la pareja, que pasarán por el altar el 26 de junio de 2021.

Asraf ha recibido duras críticas por su manera de hablar a Isa, más pendiente de lo que pudiesen pensar los telespectadores que de cómo se sentía su prometida después de sufrir un ataque de ansiedad. La peruana lloraba en la cama después de descubrir que Kiko había llamado a Isabel Pantoja mala madre pero el modelo, en vez de consolarla, le cortaba burlándose de ella y dejando claro que no le interesaba lo que estaba diciendo. Ante los lamentos de la joven, además, Asraf le increpaba que si estaba intentando dejarle quedar mal.

Una actitud cuanto menos sospechosa del marroquí con Isa cuando ésta peor estaba, y que ha desatado numerosos comentarios - y ninguno positivo - sobre Asraf. Sin embargo, su hermano Anuar, conocido por defenderlo en Gran Hermano Vip, ha salido en su defensa.

El joven asegura que su hermano no es machista "para nada" y que la conversación en la cama con Isa está "sacada de contexto". "Asraf no es controlador. Esa imagen es la que están intentando dar, pero ya aseguro yo que mi hermano no es así y que pronto lo veréis. Ya sacaremos las cosas que tengamos que sacar", asegura, añadiendo que pronto darán explicaciones en el plató de "La casa fuerte" para que veamos la verdadera cara del modelo.