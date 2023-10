Anuar, hermano de Asraf, da la cara por Isa Pantoja y deja claro que ha encontrado en ellos una nueva familia

MADRID, 17 (CHANCE)

Tres días después de la boda de Isa Pantoja y Asraf, el hermano del modelo, Anuar Beno, ha reaparecido en la première en Madrid de la serie '30 monedad' y con la simpatía y la naturalidad que le caracteriza ha respondido a las polémicas que han ensombrecido uno de los 'sí quiero' del año.

"Ha sido una boda muy bonita, muy feliz, todo fue muy bien, sobre lo previsto, y todo el mundo salió muy contento" nos ha contado, asegurando que ni la expulsión de Aneth ni la llamativa ausencia de Isabel Pantoja consiguieron empañar la felicidad de Isa.

"Las dos familias éramos uno, hubo un gran respeto mutuo, todo el mundo se lo pasó súper bien y es lo importante" ha añadido, reconociendo que la lista de invitados fue una "mezcla rara" que le impresionó para bien: "Veo a mi madre y, de repente, a Jorge Javier, que estuvo genial, y de repente Anabel Pantoja hablando con mi padre. Era como los dos mundos que tenía antes separados y se han unido gracias a este enlace". "Era chocante de ver pero, al fin y al cabo, son cosas que ya vamos a tener que tener día a día porque ya, marido y mujer" apunta encantado de que Isa sea ya oficialmente su cuñada.

Muy sincero, Anuar confiesa que no sabe si durante la fiesta sonó una canción de Agustín Pantoja como se ha dicho -"no lo sé porque literal que no me sé ninguna canción"- pero sí asegura que en ningún momento se habló ni de Isabel Pantoja ni de Kiko Rivera durante la boda. "Se centró en que todos los invitados estuviesen bien, que toda la familia, amigos, se sintiesen cómodos. El que ha querido venir ha disfrutado, el que no ha querido pues bueno, así que lo importante es eso, que todo el mundo esté contento" ha explicado, dejando claro que a pesar de la ausencia de su madre y de su hermano, Isa estuvo muy arropada: "Ahora somos su familia y la vi muy feliz, muy contenta, ilusionada de conocer a cada uno de nuestro entorno y súper sensible. Estaba con mi madre, con mis tías, mis primas. Era como también se siente refugiada y es que somos uno".

Después de desmentir las informaciones de que Anabel no se relacionó durante la fiesta con ninguno de los invitados -"muchas risas, hablaba con las paredes. Anabel es la mejor" ha dejado claro- Anuar ha aclarado la polémica expulsión de Aneth, contándonos lo que él sabe sobre el asunto: "Aneth es cierto que días antes había tenido unos comportamientos un tanto extraños y por lo tanto, se barajó la opción, no sé si al final se hizo o no, se barajó la opción de que no estuviese y bueno. Teníamos que entregar todos los móviles, ellos insistieron en que no, que tenían que hacer una campaña en la boda para lucrarse de la boda... no pienses en ti y no seas egoísta. Disfruta de tu verdadera amiga si de verdad la quieres y deja eso para adelante que habrá mil proyectos".

Lo que sí ha querido aclarar el hermano de Asraf es que en el pasado tuviese un 'affaire' con Isa como al parecer habría dicho Aneth a diferentes periodistas: "Es mentira. No sé si está usando, si está intentando tal o cual, pero ella sabrá lo que hace. Al fin y al cabo, si no te sabes comportar en un sitio, no estamos en el cole. Yo cuando me comportaba mal en el cole, me echaban. Si no me sabía comportar en el cole, me mandaban a mi casa".

