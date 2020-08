Anuel AA celebra su disco de oro anunciando una gran gira por España y Europa en 2021

MADRID, 9 (CHANCE)

Anuel AA ha dado una alegría a su legión de fans en España al anunciar por sorpresa una gira europea para el año que viene que le llevará a las principales plazas de nuestro país. El Emmanuel Tour 2021 incluirá apariciones en algunos festivales de primera fila y conciertos en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante, Almería, Granada, Murcia, Galicia, Canarias e Ibiza.

La superestrella del Reggaeton y el Trap ha dado este noticia en su momento más dulce en España. Su álbum 'Emmanuel' lleva 6 semanas como número uno indiscutible en nuestro país, según la nueva lista unificada de Promusicae, que suma las ventas tradicionales y digitales con las reproducciones en streaming. El trabajo acaba de alzarse con el disco de oro tras haberse acreditado 20.000 unidades vendidas o equivalentes.

Las canciones del nuevo álbum de Anuel AA (Carolina, Puerto Rico, 1992) suenan este verano en todos los rincones de España. El tema más exitoso está siendo 'China', en cuyo videoclip aparecen su pareja, Karol G, además de Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin, con 1.400 millones de visualizaciones en YouTube. También están dando que hablar su colaboración con Enrique Iglesias, 'Fútbol y Rumba'; y 'No llores, mujer', su polémica versión en castellano del legendario 'No woman, no cry', de Bob Marley.

Tras arrasar con el largo 'Emmanuel' -larguísimo: ¡22 pistas!- el adorado reguetonero boricua se reencontrará con sus fans españoles el año que viene. Durante su gira 'Real hasta la muerte', en 2019, ya llenó todos los recintos que visitó. Su grito de guerra 'bebesitaaaa...' resonó con fuerza y llenó el Wizink Center (Madrid), el Bizkaia Arena (Bilbao), el Palau Sant Jordi (Barcelona) y el Auditorio Rocío Jurado (Sevilla), entre otros.

Sobre las fechas, la agencia de Anuel AA en España (Chris Rosas Entertainment) solo ha revelado de momento que los conciertos tendrán lugar entre junio y septiembre, y se espera que las entradas salgan a la venta próximamente. La ambiciosa gira también incluye paradas confirmadas en capitales como Londres, París, Roma y Estocolmo; eventos en Alemania, Austria, Suiza y Bélgica; e incursiones en países árabes como Dubai y Marruecos.