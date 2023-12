ANVITE acusa al PSOE de "traicionar la memoria a las víctimas de ETA" con la moción de censura en Pamplona

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

La Junta Directiva de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) ha acusado a los socialistas de haber "traicionado de modo irreversible la memoria y el respeto a las víctimas de ETA" al acordar con EH Bildu una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para desbancar a Cristina Ibarrola y dar la Alcaldía a Joseba Asiron, concejal de la coalición abertzale.

En un comunicado, la asociación ha calificado la decisión de los socialistas como "indignante" aunque "esperada". "Nos vuelven a demostrar sus representantes políticos, la señora Chivite y el señor Sánchez, que son unos mentirosos, unos traidores, indignos y cobardes, porque no reconocen la verdadera motivación de su política y pretenden engañarnos. Son amorales y desleales", han censurado desde la asociación.

Aseguran, además, que "lo han hecho ahora porque en junio, cuando se conformaron los gobiernos municipales, sabían que les esperaban las elecciones generales y otorgar la alcaldía a Bildu les iba a costar votos". "Por eso no lo hicieron entonces y lo hacen ahora, mintiendo, que es su especialidad, diciendo que el Ayuntamiento de Pamplona estaba paralizado desde hace cinco años, cosa que es totalmente incierta", han criticado.

ANVITE ha afirmado que "Bildu no ha cambiado, no tiene necesidad de hacerlo, no lo necesita". Ha advertido de que "sigue con su afán intacto de anexión de Navarra a su soñada Euskal Herría, siguen queriendo dinamitar la Transición y acabar con la España constitucional, siguen llamando presos políticos a los asesinos que mataron a nuestros familiares y quieren impunidad para ellos, siguen sin ser capaces de condenar los asesinatos ni tan siquiera de asumir en sede parlamentaria que matar estuvo mal".

"Ni han colaborado, ni lo harán, en la resolución de los crímenes sin resolver", ha añadido la asociación, que ha lamentado que "siguen humillándonos y literalmente ciscándose en nuestros muertos y en su memoria". "Y parece que, a pesar de todo esto, para el Partido Socialista los herederos de ETA ya han dado los pasos suficientes para considerarlos aptos y otorgarles poder institucional", ha rechazado.

"Para las víctimas, que PSOE y PSN blanqueen a ETA y sus herederos es lo que más nos duele", ha manifestado ANVITE, que ha acusado a los socialistas de haber "traicionado de modo irreversible la memoria y el respeto a las víctimas de ETA porque, pudiendo elegir, han elegido a los verdugos como socios en vez de a las víctimas y a quienes las defienden".

La Junta Directiva de la asociación ha asegurado que "hoy por hoy los que viven mejor con los herederos de ETA son el PSOE y el PSN". "Pero hay que seguir mirando al futuro, y esto no nos desanima, todo lo contrario: las víctimas del terrorismo de ETA seguiremos siempre luchando y trabajando para conseguir que la verdad, la memoria, la dignidad de nuestros familiares asesinados no se vea de nuevo mancillada y que se haga justicia con todos ellos", ha concluido.