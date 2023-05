APIF cree "mal diseñada" la reunión de Feijóo con fiscales pero ve "manipulación" e interés electoral en las críticas

Denuncia politización de la Fiscalía y reclama unidad ante la huelga

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha considerado que hay un "poco de manipulación" en las críticas a la cena que mantuvo el pasado 18 de abril el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con miembros de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria y de tendencia conservadora. Dicho esto, ha señalado que el encuentro tuvo lugar en un momento que "no es el más oportuno, en plena precampaña electoral".

En declaraciones este miércoles a RNE, recogidas por Europa Press, Viada ha señalado que se ha intentado "sacar tajada" política ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y ante la huelga indefinida de jueces y fiscales prevista a partir del día 16. "Esta situación está mal pensada, mal diseñada desde quien lo concibió", ha opinado.

Viada ha indicado que episodios así se dan porque la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales "buscan o encuentran la complicidad" de los partidos políticos, "una con el PP y otra con el PSOE", respectivamente, a la pregunta de su opinión sobre que la UPF pida la dimisión de Consuelo Madrigal, ex fiscal general, ahora presidenta de la Comisión de Ética del Ministerio Público y presente en la reunión con Feijóo.

"Y eso repercute en que los partidos se sienten así, de alguna manera, representados en la Fiscalía y estas asociaciones encuentran beneficios para ellas en nombramientos con esa relación", ha denunciado.

LA FISCALÍA, ALEJADA DE LOS PARTIDOS

Para el presidente de APIF, la Fiscalía tiene que estar "alejada" de los partidos y dedicarse a controlar a los poderes, de ahí que lamente que se haya convertido en un "instrumento más" del poder político, al nombrar el Gobierno al fiscal general del Estado.

Ha calificado la influencia política en la Fiscalía de "problema muy grave que no se va a solucionar" y ha lamentado también que haya "arraigado" en la forma de ser de "muchos fiscales" que, para ascender en la carrera, tengan que posicionarse a favor de unos u otros.

Viada ha reconocido que los fiscales, como todas las personas, tienen ideas políticas, pero ha enfatizado que esas ideas tienen que dejarse a un lado cuando llegan al despacho a trabajar.

HUELGA POR SUS SALARIOS

Con todo, el fiscal ha llamado a afrontar "unidos" las reclamaciones de cara a la huelga indefinida que han convocado junto a asociaciones de jueces y ante la reunión de este miércoles de la Mesa de Retribuciones con el Ministerio de Justicia para negociar una subida salarial.

Desde APIF han señalado que la reclamación principal es salarial, si bien ha referido que el "malestar" entre jueces, fiscales, abogados o letrados deriva además del "mal funcionamiento" de la Justicia por su "deficiente" uso del presupuesto.

Viada ha insistido en criticar la "politización" de las "élites de la Justicia" y ha dicho que la situación viene de muchos años atrás. "Nuestra vocación no es hacer huelgas, es trabajar y aplicar el Derecho con rectitud. Pero parece que llega un momento en que no ves salida. Porque llevamos peleando con esto desde el año 2003 y no hay manera", ha explicado.